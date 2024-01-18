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王婉諭認2024「創黨後最大挫敗」　時力將全台巡迴「聆聽人民聲音」

▲▼時代力量黨主席王婉諭。（圖／翻攝自Facebook／王婉諭）

▲時代力量立委王婉諭。（圖／翻攝自Facebook／王婉諭）

記者杜冠霖／台北報導

2024大選，時代力量僅拿下35萬張政黨票、未跨過立委席次及政黨補助款門檻，且區域立委全數落敗，時代力量代理黨主席王婉諭今（18日）坦言，這無疑是時代力量創黨以來最大挫敗，也讓自己對時力未來和價值產生懷疑，接下來將展開全台巡迴座談，時力是人民的政黨，唯有徹底聆聽人民的聲音，並歸納出未來的方向，才能延續這股力量。

時代力量在2024大選遭遇空前挫敗，時代力量黨主席王婉諭13日就率決策委員全體總辭、擇期辦理改選，由她繼續擔任代理黨主席處理相關黨務，直到新任決策委員選出來為止。

王婉諭表示，今年大選，無疑是時代力量創黨至今最大的挫敗。因此選舉結束後，自己雖然辭去黨主席一職，也多了比較多的時間陪伴孩子，但並沒有就此停下思考。

王婉諭坦言，許多疑問在她心中徘徊不去；「時代力量的未來是什麼？」、「第三勢力小黨還有存在的空間嗎？」、「過去四年，時代力量有哪些可以做得更好的地方？」、「此刻時代力量對台灣社會的價值是什麼？」

王婉諭表示，自己當然也有很多心裡的想法，但無法得到真正的定論。看著每天雪片般飛來的感謝、鼓勵、建議、諍言，她和夥伴們決定，從此刻起展開全台的巡迴座談。

王婉諭指出，時代力量是人民的政黨，唯有徹底聆聽人民的聲音，並且從中歸納出未來的方向，我們才能讓這股力量繼續延續下去。對於失望的人，有義務去了解他們的想法。對於仍願意支持的人，有責任去承接他們的期許。這是一個政黨要自省、重生、再出發，唯一的途徑。

王婉諭喊話，不論對她或時代力量，是保持著感謝、質疑、支持、不滿、懷疑，「我都誠摯歡迎你，一起來參加我們的巡迴座談，告訴我們你心中真正的想法。」

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