韓邀請競選立院龍頭！江啟臣：若民眾黨推出副手人選，我可以退出

記者白珈陽、莊智勝／台中報導

2024大選落幕，藍、綠、白3黨在國會均無過半，且民眾黨8席立委還成為關鍵少數，下屆立法院正、副院長會由誰接任，引發各界關注。排名國民黨不分區第一的韓國瑜今(18日)表示，將與國民黨立委江啟臣並肩，組成「韓江配」競選立院龍頭寶座。對此，江啟臣今向民眾黨喊話，藍白合仍然有何做空間，「如果民眾黨願意推出副手人選跟韓國瑜搭配，只要大家有共識，我這邊是可以退出的！」

▲台中市立委江啟臣回應立院「韓江配」。（圖／記者白珈陽攝）

江啟臣今受訪時先感謝韓國瑜的邀請，讓他有機會為台灣民主、國會的監督制衡來努力，但立法院正副院長還是要經過投票競選，「所以接下來我會並肩作戰，一起努力。」

對於媒體提問，國民黨是否仍保留與民眾黨合作空間？江啟臣表示，韓國瑜發文中也有提到，如果民眾黨的朋友們也願意推出這個副手的人選，來跟韓國瑜搭配的話，「只要大家有共識，那我想我這邊是可以退出的。」江啟臣回應，藍白合一直都保留開放空間，雙方合不合不是只有藍的問題，「這部分也要看民眾黨的想法、以及他們的決定。」

江啟臣說，倘若未來立院真的「藍白合」、讓出副院長競選位置，他也不覺得委屈，「立法院是人民的立法院，我跟韓國瑜共同努力，希望立院能校正回歸到過去，扮演他真正監督制衡的角色。因為過去8年的時間裡面，坦白講，立法院大部分人看到的是多數暴力，少數的聲音並沒有被尊重，我覺得是相當遺憾，可惜的。」

現場媒體提問，倘若民眾黨未選擇與藍、綠合作，以國民黨席次在第二輪投票中，是否已經可以篤定拿下立院正副院長？江啟臣回應，在野合作可以有很多面向，正副院長的搭配也是其中一個，「那正副院長有沒有機會，目前我們也還不能就這樣斷定，畢竟還沒有到投票那一刻。」即便正副院長沒有藍白合，未來在其他議題攻防、法案提出、以及政策監督上，仍能保有合作空間。

除了外界關注的立法院正副院長投票競選外，江啟臣說，地方建設的爭取也不能忽視，在野的合作某種程度上也是給執政黨壓力，讓他看到人民的需要、地方的需求，「市長盧秀燕也有特別表達，希望未來新當選的台中市立委共同合作，爭取更多中央資源回地方。」