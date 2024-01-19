彰化女力傳奇延續！　縣長、立委、藍白主委到司法首長...全都女性

▲王惠美(右一)接下周清玉（右二）、翁金珠（左二）的棒子擔任縣長，延續彰化的女力傳奇。（資料圖／彰化縣府提供）

記者唐詠絮／彰化報導

延續4年前大選，今年總統、區域立委大選結果，彰化縣依舊是女人當家，不僅是女縣長主政，這次選舉藍綠版圖未變，4席立委全都由女性拿下，號稱「女力覺醒聖地」甚至是「女人國」的彰化縣，在35年前先有民進黨周清玉當選縣長，之後翁金珠、王惠美2名女縣長再接續當家，連彰化地院院長陳毓秀及彰化地檢署檢察長張曉雯也都是女性，寫下台灣女力傳奇。

▲彰化縣長王惠美(右)陪同謝衣鳯掃街。（圖／ETtoday資料照）

蔡英文連任2屆總統，不只是民選總統史上最高票的女總統，更是創下台灣有史以來連續8年由女性當領頭羊，「台灣隊長」女力發威，而彰化縣在此次選舉中，則繼續上演女力傳說，不僅3席綠營立委陳秀寶、黃秀芳及陳素月全都是女性。

彰化縣三選區國民黨新科立委謝衣鳯，2020年初試啼聲，頂著經濟學博士光環代母鄭汝芬出征，與時任立委洪宗熠對戰，謝家卯足全力在彰化成功完成「公主復仇記」，這一次綠營雖然也派出農業女戰將吳音寧，以政治家族與豪宅議題緊盯謝衣鳯，最後仍勝出連任。

今年2024大選結果，彰化縣綠藍白各占優勢，但這也說明下屆縣長藍白若各推人選，最有可能由彰化縣黨部主委謝衣鳯及民眾黨彰化縣黨部主委張雪如出馬角逐，而綠營也有可能派出連3任立委黃秀芳、4連霸陳素月，彰化將再度成為女力決戰要地。

王惠美對此「女力」現象曾說到，女性比較細緻，和選民互動也比較有溫暖，且女性熱忱、纖細，因此連續幾次大選，彰化女性當選機率也較高。