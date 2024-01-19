批監察院「非常可悲」　黃國昌轟：監委平均一個月調查不到一案

▲民眾黨不分區立委當選人黃國昌。（圖／記者林敬旻攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

監察院18日公布112年度檢討報告，當中提到監察院委員嚴謹自持、堅守職責，並點出該年調查成果共計317案等數據。但民眾黨不分區立委當選人黃國昌今（19日）指出，調查317案，等同扣除監察院正副院長，其餘27位監委，一個月調查不到1案，並直呼監院「非常可悲」。

監察院112年度檢討報告提到，第6屆委員在就任後，嚴謹自持，堅守職責，監督政府施政，並檢視各項政策對人權所帶來的影響與挑戰，進而促進清廉、善政及人權保障，展現監察院對國家社會的價值與貢獻。

監察院進一步說明，以委員在行使調查職權上的績效來看，112年核派調查案件計317案，其中自動調查案195案、委員會決議調查110案、院派調查12案，參與調查之委員計751人次、協查人員計487人次，平均每案之調查委員為2.4人，協查人員為1.5人，均積極掌握時效，期能迅速回應民眾期待。

然而，黃國昌表示，他聽了著實嚇一跳，因為去年底的「經驗」，讓許多到監察院抗議的朋友以為這個單位根本沒有在運作，沒想到竟然還會「檢討」。「看了一下新聞稿，只覺得非常可悲。」

黃國昌說，先不論監察院長陳菊不僅出入富商招待所、違法去高雄輔選時還帶著立法院專供酒，怎麼好意思說「就任後嚴謹自持，堅守職責」？

此外，黃國昌認為，由監察院自己公布的數據，「核派調查案件」計317案，扣除正副院長，其餘27個監委一個人平均一個月調查不到1案！

對於這樣監察院在「核派調查案件」的績效，黃國昌怒轟，這種單位每年花納稅錢超過10億，是在開什麼玩笑？

最後，黃國昌還呼籲，如果監察院真心要檢討，那就請監察院先回答，賴清德財產申報不實，到底什麼時候要處理？