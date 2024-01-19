立院龍頭之戰傳民眾黨將自推人選　綠營：等於保送韓國瑜

記者黃翊婷／綜合報導

立法院長之爭，民進黨推派游錫堃搭檔蔡其昌，國民黨提出韓國瑜搭檔江啟臣。雖然江表明願意優先禮讓給民眾黨，促成在野大團結，卻在民眾黨這邊碰了軟釘子。據了解，民眾黨目前傾向不選邊站，想自行推派正副院長人選，但也不排除棄選或不參與投票。民進黨立院黨團總召柯建銘直言，若民眾黨選擇投自己人，等於保送韓國瑜。

▲民眾黨若自行推派人選，外界猜測可能會是黃國昌（左）與黃珊珊（右）搭檔。（資料照／記者屠惠剛攝）

國民黨不分區立委當選人韓國瑜18日表示，將與國民黨立委江啟臣搭檔參選立法院正副院長。江啟臣進一步表示，近日確實有與韓國瑜討論過此事，但若民眾黨有推出人選，基於藍白合的前提，他願意將副院長一職的搭檔，優先禮讓給民眾黨推出的人選，促成在野大團結。

不過，對於江啟臣釋出的善意，民眾黨不分區立委當選人黃國昌回應，感謝國民黨、韓國瑜與江啟臣的好意，民眾黨目前最關心的是落實國會改革，期盼能具體回應本黨所提出的國會改革四大訴求。民眾黨也發布聲明表示，本黨不會與個別候選人私下協商，或利益交換。

▲江啟臣（左）與韓國瑜（右）搭檔參選立法院正副院長。（圖／翻攝自Facebook／韓國瑜）

根據《聯合新聞網》報導，傳聞民眾黨目前傾向不選邊站，並且會自行推派人選，是否為「雙黃配」仍有待確認；還有民眾黨人士透露，除了自行推派人選之外，也不排除會棄權或不參與投票。

而關於立法院龍頭之爭出現「藍白合2.0」的狀況，民進黨立院黨團總召柯建銘表示，尊重國民黨團的決定，但也有可能就是民眾黨投自己推選的正副院長人選，投自己人就不用擔心投韓國瑜被恥笑，這樣等於保送韓，現在兩邊都在演，距離2月1日還有一些時間，怎麼包牌是他們的事情。