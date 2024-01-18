立院龍頭再叫牌！民進黨堅持「游昌配」　尊重國民黨提「韓江配」

▲立法院長游錫堃。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

國民黨不分區立委當選人韓國瑜今（18日）表示，他將跟國民黨立委江啟臣搭檔「韓江配」、爭取立院龍頭寶座，江則表示，若民眾黨有推出人選，基於藍白合前提他也願意優先禮讓副院長人選。對於藍白之間曖昧糾葛，民進黨立院黨團總召柯建銘受訪時表示，民進黨團一樣是游錫堃搭檔蔡其昌，尊重國民黨團的決定。至於有無機會綠白合？柯直言，「叫他們起義來歸啊」，不排除民眾黨假投票的可能性。

國會新格局為「三黨不過半」，大選後立院龍頭之爭成政壇焦點，對於未來立法院長人選，柯建銘日前受訪時直言，民進黨立法院長人選「一定還會是游錫堃」，至於要如何合縱連橫，黨內還要再做討論。雖然也有不少立委建議應該爭取跟民眾黨團合作，但綜觀整體情勢及藍綠白陣營近期相關發言，綠營研判，最後三方各提人選可能性不低，若是如此，則將由國民黨立委當選人韓國瑜擔任立院龍頭。

而韓國瑜今天下午宣布，要與同黨立委江啟臣一同搭檔，爭取立法院正副院長人選。對此，江啟臣向《ETtoday新聞雲》證實，近日確實有與韓國瑜討論過此事，但若民眾黨有推出人選，基於藍白合的前提，他會將副院長一職的搭檔，優先禮讓給民眾黨推出的人選，以促成在野大團結。

對此，柯建銘今受訪時強調，民進黨團一樣是推游錫堃搭檔蔡其昌，尊重國民黨團的決定，國民黨沒人才了。至於有無機會綠白合作？柯建銘表示，叫他們起義來歸啊，不排除民眾黨假投票的可能。

而柯建銘昨日受訪就直言，民進黨會推自己的正副院長人選，他們要藍白合、怎麼配是他們的事，但也有可能就是民眾黨投自己推選的正副院長人選、投自己的，就不用擔心投韓國瑜被恥笑，這樣等於保送韓國瑜，現在兩邊都在演，離2月1日還有時間，怎麼包牌是他們的事情。

離立院龍頭選戰還有近半月時間，民眾黨選後首日就喊出驚天動地四改革，卻遭到兩大黨無視冷處理，而藍綠兩黨已掀王牌，最終白營如何選擇，才不至變小藍小綠，一舉一動仍動見觀瞻。