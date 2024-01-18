藍「韓江配」對白釋善意　黃國昌給軟釘子：謝謝國民黨跟韓國瑜好意

▲民眾黨不分區立委當選人黃國昌。（圖／記者李毓康攝）



記者杜冠霖／台北報導

國民黨不分區立委當選人韓國瑜今（18）日在表示，他將跟國民黨立委江啟臣搭檔「韓江配」、爭取立院龍頭寶座，江則表示，若民眾黨有推出人選，基於藍白合前提他也願意優先禮讓副院長人選。對此，民眾黨不分區立委當選人黃國昌回應，感謝中國國民黨、韓國瑜準委員與江啟臣委員的好意，台灣民眾黨目前最關心的是落實國會改革，期盼能具體回應本黨所提出之國會改革四大訴求。

對於江啟臣表態願意讓賢，黃國昌表示，感謝中國國民黨、韓國瑜準委員與江啟臣委員的好意，台灣民眾黨目前最關心的是落實國會改革，強化國會對行政權監督的制度性能量，達成有效制衡民進黨政府之目標。

黃國昌指出，期盼中國國民黨有志於立法院正副院長者，能具體回應本黨所提出之國會改革四大訴求。

而行政院長陳建仁今率內閣總辭，黃也表示，形式上的內閣總辭予以尊重，但人民更關注的是在看守內閣階段，施政不能就此擺爛，更應徹底清理累積的弊案。新國會應謹守理性問政、強力監督的原則，回應新民意。

黃國昌指出，台灣民眾黨八位立委當選人目前正緊鑼密鼓提出優先法案之規劃及草案撰寫，待彙整完成後會再向全體國人報告；基本方向上，係以「國會改革」、「司法改革」、「媒體改革」、「財政紀律」四大面向為最優先，在選舉期間曾承諾的政見，亦將陸續提出。