藍營「韓江配」爭立院龍頭　綠委酸：民眾黨可決定立院是否下午開會

▲國民黨立委當選人韓國瑜。（圖／記者湯興漢攝）



記者杜冠霖／台北報導

國民黨不分區立委當選人韓國瑜今（18）日在表示，他將跟國民黨立委江啟臣搭檔「韓江配」、爭取立院龍頭寶座，而擁有關鍵8席的民眾黨僅在選後提出四項改革，對人選遲未表態。民進黨立委林俊憲今（18日）表示，自己4年前提出國會聽證權修憲案，卻未獲得民眾黨支持，是誰在打假球？民眾黨想投韓國瑜就大方點，不要再拿國會改革當遮羞布！

林俊憲表示，今天國民黨正式推出了正副院長人選，毫不意外，院長果然是韓國瑜，既然兩大黨都不過半，以後立法院是不是要下午才能開會的決定權，就落在民眾黨手上。不過他們想的不是國家顏面，而是如何為自己攫取更多政治利益，拿4點「國會改革」當擋箭牌不表態。改革當然正確，可是民眾黨4年前為什麼不支持？

林俊憲直言，民眾黨所列出的4點改革，真的很有某人的個人特色，先拿出一些實務上根本不能在立院內完成的事項，再怪民進黨不支持，已經一堆憲法學者出來打臉。尤其第一點，國會聽證權，「民眾黨八仙們知道嗎？早在4年前我就提過國會聽證權修憲案了，但連署的含我只有30位民進黨委員，這屆5位民眾黨立委，不要說支持了連相關提案都沒有，過去4年是在睡嗎？」

林俊憲表示，這種打假球的伎倆，現在大家都很熟悉了，對付阿北最好的方法，就是把阿北說的話覆述一次或真的做出來，例如「公開透明」，現在就真的公開透明給全體國人看，讓大家看看誰才是真的在推動改革，誰只是把國會改革拿來當支持韓國瑜當院長的遮羞布。

林俊憲直言，一個人合不合適當院長，這是很基本的個人能力與形象問題，不需要牽拖一些有的沒的，「更何況你們現在也不是新人了，那我們一樣可以反問：為什麼過去不做？現在提國會聽證權，為什麼以前不支持？真正面對檢驗，才知道誰沒穿褲子！」