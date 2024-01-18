選舉期間抓到破萬「協同帳號」　人工智慧實驗室：300萬人受影響

▲台灣人工智慧實驗室（Taiwan AI Labs）透過AI技術，觀察選舉期間，各社群平台認知操作狀況。（圖／台灣人工智慧實驗室）



記者陶本和／台北報導

針對2024大選，台灣人工智慧實驗室（Taiwan AI Labs）透過AI技術，觀察選舉期間各社群平台認知操作狀況。創辦人杜奕瑾18日於分享會表示，境外勢力透過大量被操控的帳號發動認知戰，大約有300萬人在大選期間對議題的看法受到影響。

台灣人工智慧實驗室18日舉辦「台灣大選認知操作觀察討論會議最終場」，總結10項從本次台灣總統大選獲得的經驗。實驗室從去年（2023）1月開始監測各大社群平台，分析4506萬多次的社群平台互動，發現73萬多次的互動是由協同帳號群所操作，且歸納出約1萬4354的協同帳號，產生多達4.8萬個輿論戰場。

杜奕瑾總結過去一年來，台灣社會有被操作的各項議題。首先，去年（2023）1月至4月間，總統蔡英文出訪中美洲友邦國家，期間過境美國。他指出，他們透過infodemic軟體，從主流媒體與社群軟體搜集資料，並建立AI模型、搜集常用辭彙，用來辨認真人與非真人（或經過操作）帳號。

杜奕瑾表示，根據結果顯示，發現蔡英文出訪並過境美國期間，操作「疑美論」的聲量相當高，約有15%的訊息是由操控的帳號（troll accounts）發出。

▼台灣人工智慧實驗室（Taiwan AI Labs）發現協同帳號操作疑美論、總統出訪友邦過境美國相關議題。（圖／台灣人工智慧實驗室）



接著，在2023年5至6月間，操作的議題則聚焦在美國國防授權法案（NDAA）、「南海工作會議記錄」指台灣發展生化武器；7至8月，則主打「居住正義」問題；9至10月則是缺蛋；到了11至12月則是「藍白合」，一直到今年（2024）選舉前，則是操作中共發射火箭衛星，國家警報事件。

杜奕瑾表示，缺蛋的議題算是成功被操作的議題，導致農業部長陳吉仲下台；當然，也有不成功的案例，好比「藍白合」，最終結果是雙方破局。

杜奕瑾表示，不同議題都在網路社群平台上進行攻防，且境外勢力也用大量被操控的帳號在各種大議題中發動攻勢。此外，他們也發現，去年的1到4月間，跟總統大選有關的議題討論量並不多，但到了5月，突然增加不少，他們懷疑似乎預算充足，讓這些協同操作的帳戶都活躍起來，一路操作到今年1月，選後又突然下降。

▲▼台灣人工智慧實驗室（Taiwan AI Labs）透過AI技術，觀察選舉期間，操作缺蛋議題，以及「藍白合」的議題。（圖／台灣人工智慧實驗室）



不過，杜奕瑾認為，這些境外勢力的攻擊，並非「不讓誰當選」，而是透過扮演各種留言角色或網民，透過激化的言論製造台灣內部的對立，讓民眾難以理性討論。

對於近期被廣為討論的短影音，杜奕瑾表示，根據他們的估計，約有300萬民眾在本次總統大選期間，受到社群網站上的認知操作，影響到對特定議題的看法；另外，台灣人工智慧實驗室也發現，「短影音」在這次選戰中發揮很大的影響力，而且布局超過半年以上。

▼台灣人工智慧實驗室（Taiwan AI Labs）創辦人杜奕瑾。（圖／記者陶本和攝）

