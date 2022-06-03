杜奕瑾「感謝市府迅速查核」再拋3質疑　網戳謊言：員工究竟結婚沒

▲北市政府嚴正澄清，會展基金會林姓員工的發文為個人行為，立場與北市府無關，（圖／記者袁茵攝）

網搜小組／劉維榛報導

PTT網友「LovError」發文痛批「超前部署，結果什麼都沒有」，結果被PTT「創世神」杜奕瑾抓到疑點。北市府證實「LovError」是財團法人台北市會展產業發展基金會林姓員工，並強調絕無從事「養網軍」不法情事。對此，杜奕瑾也再提出3個疑點。

杜奕瑾在臉書先轉述北市府說法，「調查人員直接聯繫PO文當事人，渠坦承LXXXXXXr、gXXXXX0、gXXXXX0均為他的帳號，但發文為自身遭遇，抒發不滿而非造謠，於上班時間從事非公務行為，願受懲處。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲杜奕瑾發文質疑。（圖／記者姚惠茹攝）



杜奕瑾隨即提出3點質疑：

1. 市府員工、一人分飾三角。

三個帳號上三種不一樣的班表。

2. 發文為自身遭遇非造謠。

公開說過他的工作就是上批踢踢「監督你們」。年初有女友、年中三個孩子。承認自己發幻想文辦公室有很多肥宅還有美女業務、後又有兩個孩子保中信防疫險。

3. Google保有「我跟市政府有關係可以嗎」紀錄（PTT資料已刪除）

杜奕瑾認為，既然不是造謠，大家可以看看還有什麼真實遭遇，「留言隨手看一下有不少打高端遭遇，打高端三高、打高端身亡、打高端不被承認、打高端送股票。」

底下網友也戳謊言，「有沒有造謠看就醫紀錄就知道了」、「重點來了，林姓員工究竟結婚了沒？沒結婚的話哪來自身經歷？沒自身經歷就是屬於謠言喔！結束這一回」、「假調查吧，隨便安個罪就要過了。說詞跟他的貼文根本矛盾啊」、「鬼才相信是一人分飾三角」、「三個帳號的活動時段規律明顯不同欸，共通點是下班時段不活動而已」 ，文末他也反酸「感謝市府資訊局同仁迅速查核！」

▼網友熱議。（圖／翻攝杜奕瑾臉書）

