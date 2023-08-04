「120個帳號」即刻救援老高！3句話狂洗腦　尷尬內幕曝光

▲老高陷入抄襲風波。（圖／翻攝自YouTube／老高與小茉）

記者周亭瑋／綜合報導

訂閱585萬的高人氣YouTuber「老高與小茉」，近來遭爆抄襲，稍早老高坦言，自己的確不是原創，本頻道實在能力有限。而「PTT創世神」杜奕瑾則發現，爭議爆發後，竟立刻出現120個帳號協同營救，不禁直呼「找假人救假人？」

杜奕瑾稍早在臉書提到，在老高爆出抄襲與280萬假帳號爭議後，批踢踢立刻出現120帳號協同群動員營救，而論點不外乎圍繞3大關鍵，「抄襲很正常」、「揭發的是蹭熱度」、「報導的媒體其心可議」。

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杜奕瑾直言，這些帳號瞬間變成抄襲、攻擊吹哨者、反對新聞自由一群，「其實可以看的出來，老高開始設頻道也是透過公關操作，在批踢踢不斷問卦做宣傳。」

▲杜奕瑾透露，批踢踢立刻出現120帳號協同群動員營救。（圖／翻攝自臉書／杜奕瑾）

對此，網友們紛紛回應，「從不追此人，嗅覺靈敏的民眾」、「真的，爆X公社也出現罵藍泉媽媽的文章，新聞留言也一堆說老高把故事講得很好聽，完全無視老高照抄別人的文稿和數據」、「當大家都在推薦時，我還是看不下去，原來是第六感的警報」、「不知道老高背後有沒有公司在操盤」、「有沒有所有網路用戶的出沒時段圖可以看」。

另外，老高稍早首度回應抄襲爭議，表示「任何客觀事實都不是我的原創，就連我寫的這些文字，是誰創造的我也不知道，如果你追求原創，請移步自創。」

他也強調，小茉和頻道觀眾從來沒有要求他原創，對於一些人要求本頻道全新「創作」一些內容的要求，自己的頻道「實在能力有限」，也不符合頻道宗旨，請大家諒解。今後若還有深具創造性的指控，則表示欣然接受，「但是小茉沒有很欣然，並向你們強推她的LINE貼圖」。