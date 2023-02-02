PTT創世神杜奕瑾挨告　起因竟是1間藝能公司遭爆性騷擾案

▲杜奕瑾因研發出的「記者快抄」AI機器人轉載文章，被告涉嫌妨害信用罪。（資料照）

記者劉昌松／台北報導

有PTT創世神之稱的杜奕瑾，近年研究AI撰文技術成立的「記者快抄」平台，去年轉載了1篇「在藝能公司被性騷擾」文章，由於內容提到公司主管提到演藝圈有潛規則，要求面試女子「想像你在做愛」等文字，影響到公司聲譽，控告杜奕瑾涉嫌妨害信用，台北地檢署認為，文章出自其他網路論壇，無證據證明杜奕瑾和原創有犯意聯絡，2日處分不起訴。

杜奕瑾在台大資工二年級就自己在宿舍架設BBS論壇「批踢踢實業坊」(PTT)，一開始只是系上同學的交流網站，到現在20多年，早已成為台灣網友愛用的熱門論壇之一，論壇中討論話題，多次帶領社會潮流，引起政府重視。

杜奕瑾後來曾到美國科技業發展，2017年回台創設AI Labs「人工智慧實驗室」，還推出了一種取名字網友慣用語的「記者快抄」平台，以AI演算方式，把PTT上的熱門文章轉載並撰寫成新聞，刊登在「記者快抄」平台上。

▲網友將Dcard文章轉貼到PTT，因引發熱議，經AI轉載到「記者快抄」平台。（資料照／翻攝PTT）

而本件爭議的「在XXX藝能被性騷擾」的系列文章，首先在2021年間出現在Dcard心情版，發文者轉述朋友因為懷有星夢，繳錢成為某藝能公司會員，但公司裡1個「老大」很喜歡吐槽，「外拍跟妓女一樣，都是付錢叫女的出來，只是一個是拍照，一個是做愛，而且誰知道外拍價碼開那麼高，腿是不是也開了」。

文章很快引起網友關注，並被轉貼到PTT引起熱議，這間被點名的藝能公司憤而對原始發文者、轉貼以及回文較激烈的網友提告，但被告網友先後都因陳述面試經歷、或藝能公司能否像練習生收賄等經營模式等，可受公評之事進行評論等原因，獲得不起訴處分或查無犯罪嫌疑簽結。

至於「記者快抄」負責人杜奕瑾，也因AI抓取了這篇熱門網文，也被藝能公司提告涉嫌妨害信用等罪，但檢察官調查認為，文章是從其他網路論壇傳出來，AT機器人只是單純轉載抄寫，也無證據證明杜奕瑾和文章原創人有犯意聯絡，最後以罪嫌不足等理由，處分不起訴杜奕瑾。