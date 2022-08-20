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《數位中介法》若納管等同關站？PTT創世神說話了　卻被鄉民噓爆

▲▼NCC(國家通訊傳播委員會)18日辦理第3場《數位中介服務法》草案說明會，包括LINE、PPT、巴哈姆特、臉書、電子商業務業者與公協會等資訊儲存服務及線上平台服務業者到場。（圖／NCC）

▲NCC18日辦理第3場《數位中介服務法》草案說明會。（圖／NCC）

記者朱祖儀／綜合報導

國家通訊傳播委員會（NCC）日前公布《數位中介服務法》草案，引發限制言論自由質疑。對此，PTT「創世神」杜奕瑾也在臉書發表自己看法，表示現在多數人開始注意到數位治理，探討這個議題應是一個起點，不該是終點，應避免濫情的選邊站，而是構思可執行的方法。但許多PTT鄉民看到後都不買單。

NCC於18日舉行「數位中介服務法草案」第3場公開說明會，邀請所有知名平台服務供應商，包括PTT、LINE、巴哈姆特、Dcard等，聽取國內知名數位平台對草案的看法。說明會中，批踢踢實業坊法務部顧問許哲仁指出，草案要求的特別義務應該適用於大型商業平台，若要應用在PTT上根本做不到，如果真的被納入指定線上平台服務提供者，「跟命令我們關站相去不遠」。

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杜奕瑾今（20）日稍早則在臉書發文表示，台灣是亞洲新聞與經濟最自由的區域，但因為如此，台灣也是2013-2022年全球境外假消息冠軍。他指出在亞洲中國是境外社交媒體與公關公司的經濟最大的買家，媒體圈都知道，每到固定時間就有一些外快可以收，「然而認知操作最大的收益又回到的數位平台，透過境外跳板平台沒有任何責任，卻又得到營收」。

▲▼杜奕瑾。（圖／記者洪巧藍攝）

▲杜奕瑾。（圖／記者洪巧藍攝）

杜奕瑾表示，現在假新聞、快經濟當道，但也實質傷害真正做內容的新聞產業，當大家探討假新聞同時，這些數位平台又因為假消息，而理所當然地拿起這個大旗做起言論審查，弔詭的是，這些言論審查人員卻又是往往是中國相關團隊在回應，又發現所謂的言論審查，更進一步傾向迎合極權國家的喜好，侵害民主社會的言論自由。

杜奕瑾認為，因應而生的就是現在世界各國的數位治理難題，對《數位中介法》議題的拋出，大家開始注意到數位治理的重要性，探討這個議題是一個起點，不應該是終點，應該避免濫情的選邊站，而是構思可執行的方法，並舉例出5點。

1. 有效打擊認知操作與假消息產業鏈

2. 保障台灣人民言論不受侵害

3. 數位內容收益合理分配給原創作者

4. 避免境外演算法操作境內民眾認知

5. 讓公權力可以伸張但同時不限縮民眾言論

最後杜奕瑾指出，《數位中介法》草案或許不是完備的，但也不應該理盲，歐盟的數位服務法與數位市場法可以參考，但他看到現在評論的人應該很少真正看過內容法案，「批踢踢每到選舉都會有人說要關站，批踢踢是一個公益社群，並無法律實體，適法性待議，每個人都可以自由發表意見，但也就是一個意見」。

▲▼。（圖／翻攝自PTT）

▲鄉民噓爆。（圖／翻攝自PTT）

杜奕瑾文章曝光後隨即被轉發到PTT，不過鄉民卻是噓聲一片，「老杜好了啦，用力舔我還會比較尊重你」、「要說夢話請在夢裡說，創始人」、「好了啦，就算批踢踢被關掉他也無所謂嗎」、「各大論壇都反對的東西，原來你這麼想要啊？」「該走下神壇了」、「解釋這麼多，簡化就是你同意吧？」「不完備還想過，反對就是理盲，只有你最聰明」，但也有人認為，「現在評論的人應該很少真正看過內容」、「說的好，台灣人言論讓台灣人自己審查」。

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