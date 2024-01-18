周六變天「雨襲半個台灣」　入冬最猛寒流直衝「探6度」時間曝

▲周六到下周三將受冷空氣和寒流影響，要連冷5天。（示意圖／記者屠惠剛攝）

記者李姿慧／台北報導

周六(20日)鋒面通過變天，超過半個台灣有雨，周末後到下周三(24日)將迎入冬以來最強寒流，冷空氣一波一波接力推擠，由北往南灌，朝台灣直衝而來，預估將從周末冷到下周三清晨，其中下周二、三(23日、24日)將是這波寒流最凍時刻，最低溫探下6度。

中央氣象署預報員官欣平表示，周末將有入冬以來較強冷空氣，氣象署定義為寒流，影響期間比較久，延伸到下周三，下周三白天、下周四過後才會逐漸緩解，這波寒流逐漸緩慢下降，並非一次降溫，周六將先有一波降溫，最冷時間點在下周二(23日)到下周三(24日)這兩天。

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今天台灣東部出現雲帶，影響東部、東南部天氣，不過降雨並不顯著，雨量少。明天周五鋒面接近，水氣增加，東半部將有降雨。

官欣平指出，周五夜間鋒面掛在台灣北部海面，明天夜間北部將有下雨；周六鋒面通過、冷空氣南下，東北季風增強，周六北台灣將有一波有感降溫，周六也會有一波雨勢比較濕，降雨以中部以北、東半部為主；周日寒流等級冷空氣影響，一路冷到下周三，下周四才有所緩解。

未來一周降雨分布，官欣平說明，周六鋒面通過比較濕，中部以北、東半部有雨，南部靠山區也有降雨；周日北東降雨，中南部以零星降雨為主；下周一、下周二華南雲雨區影響，各地轉濕，北台灣降雨增加，感受又濕又寒冷；下周三水氣逐漸減少，降雨集中偏北部、東半部，中南部乾得比較快。

▲▼未來一周降雨和溫度趨勢。（圖／氣象署）

溫度方面，官欣平表示，未來一周氣溫降幅為逐漸下降，今明兩天溫度比較高溫，高溫可到25到26度，清晨比較涼，周六隨鋒面通過，東北季風南下，北台灣開始降溫，高溫從26度下降到21度，其他地方下雨；周日和下周一連中南部溫度也逐步下滑，寒流南下過程越變越冷，影響最明顯為下周二和下周三這二天，北部、中南部、東部溫度都相當低，低溫跌破10度。

官欣平強調，此波冷空氣長時間寒冷，低於10度時間和範圍廣，下周二、下周三低溫特報範圍可能涵蓋台南以北、東半部，全台有感，平地氣溫約8到10度，範圍廣，台北7到9度，空曠地區再低1到2度也有可能，最低溫下探6到7度。

▲未來一周天氣趨勢，受高壓和冷空氣一波一波影響，將從周六冷到下周三清晨。（圖／氣象署）

針對這波冷空氣影響時間長達5天，官欣平說明，這波冷空氣影響時間長，主要是冷空氣推擠一波接一波，鋒面過去，後面冷空氣推擠南下，還沒減弱，高壓源源不斷遞補下來，出現持續性降溫，北邊高壓南下溫度比較低，冷空氣由北而南灌下來，對台灣直衝而來。

官欣平表示，下周一到下周三部分山區有降雪機會，下周一晚上偏北部、東北部1000到1500公尺以上山區有降雪機會，隨水氣向下延伸，下周二東部、中部地區2500公尺到3000公尺山區也有降雪機率。