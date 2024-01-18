週末寒流強如「霸王級」？　專家回應了：天氣極濕冷

▲下週(21)日起、鋒後的「緩進式寒潮(流)」逐漸南下；部分平地的最低氣溫約可降至6度左右。（圖／記者黃克翔攝）

記者葉國吏／綜合報導

下週(21)日起、鋒後的「緩進式寒潮(流)」逐漸南下；部分平地的最低氣溫約可降至6度左右，並觸及「寒流」定義(台北觀測站≦10度)。有網友擔心是否重演2016「霸王級寒流」的強度，對此氣象專家吳德榮回應了，提醒「天氣極濕冷」。

氣象專家吳德榮於「三立準氣象.老大洩天機」指出，今、明(18、19日)兩天各地晴朗穩定、氣溫續升，白天舒適微熱、早晚涼；今日各地區氣溫：北部13至27度，中部14至28度，南部13至29度，東部11至28度。明日東半部水氣逐漸增多，轉有局部短暫雨。

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▲最新(17日20時)歐洲(ECMWF)模式模擬24日8時850百帕圖顯示(左圖)，平地最低氣溫可降至6度左右；模擬23日8時地面氣壓及降水圖顯示(右圖)，第2波水氣移入，北部、東半部及中部山區有局部雨。（圖／三立準氣象.老大洩天機）

週六(20日)鋒面影響、中部以北及東半部轉有局部雨，南部亦有局部短暫雨的機率；天氣轉涼。下週(21)日起、鋒後的「緩進式寒潮(流)」逐漸南下；下週日、一(22日)氣溫逐日下降，漸轉冷；下週二(23日)至週四(25日)晨氣溫降至最低，並觸及「寒流」定義(台北觀測站≦10度)，部分平地的最低氣溫約可降至6度左右(左圖)；強度與2016「霸王級寒流」有很大差距，無需相提並論，但天氣「極濕冷」，應注意保暖、防寒害。

下週日鋒面遠離，水氣略減，迎風面仍有局部短暫雨的機率，下週一下午起至週二，第2波水氣移入，北部、東半部及中部山區有局部雨(右圖)，中部以北、高度1500米以上高山(太平、拉拉、合歡⋯⋯)皆有降雪的機率；下週三、四水氣略減，迎風面仍有局部短暫雨。由於各國模式持續調整，應繼續觀察最新模擬。