春節送好禮！花蓮百大伴手禮名單出爐　包裝設計人氣獎登場

▲▼「花蓮禮好」百大伴手禮各類組獲選名單。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

第二屆花蓮縣百大伴手禮得獎名單已於1月15日出爐囉！經過具有豐富經驗的專家學者，以伴手禮各類組別之在地性、美學造型與創新性或美味適口度與便利性等考量及網路民眾投票，選出花蓮縣百大伴手禮；有些首次參加就入圍百大伴手禮，其中更有在地社福公益團體參與獲獎，成績亮眼。

花蓮縣政府將於2月3日在花蓮市重慶市場旁的日出大道辦理成果發表暨頒獎記者會，還要在2 ／3~2 ／4舉辦兩天快閃展售會，獲選為第二屆花蓮百大伴手禮的業者也會現場擺設攤位，為入選百大伴手禮的花蓮優質伴手禮貼上「花蓮禮好」標誌，供民眾認明縣府認證的「花蓮禮好」伴手禮，縣長徐榛蔚歡迎在地民眾與國內外旅客共襄盛舉，將「花蓮禮好」當作年節伴手禮帶回家！

觀光處長張志翔表示，相隔近五年的第二屆伴手禮徵選，特別將伴手禮分成食品類的傳統在地點心組、創新食品組與一般食品組以及非食品類組，展現花蓮傳統在地與創新融合的伴手禮文化以及推陳出新的伴手禮品，進而呈現多元面貌的花蓮形象。張志翔進一步表示，恭喜獲獎業者突破重圍、脫穎而出。縣府也將持續推廣「花蓮禮好」品牌，於1月20日起至1月31日下午5時止進行百大伴手禮包裝設計人氣獎網路投票，讓民眾直接透過投票反應伴手禮的人氣包裝，投票完成後也有機會抽中百大伴手禮，歡迎至「花蓮百大伴手禮」官方網站網路投票。

各組金質獎名單：

一般食品組：海苔香鬆（宗柏山海產行）、瑪格利肉肉（砂卡礑自然農莊）、佳興檸檬汁（佳興餐飲有限公司）與柚柚深層海鹽系列灑粉（文旦復興企業）。

傳統在地點心組：花柚餅禮盒（豐禾興實業有限公司）、蜂巢糕（理想大地股份有限公司）、地瓜燒（杜倫先生）與鮪魚花（宗柏山海產行）。

創新食品組：鳳梨醬油（新味貿易有限公司）、孤單梅朋友-剝皮辣椒禮盒（鈺暉食品有限公司）、馬告菠蘿酥（太魯閣晶英酒店）、Hualien七星潭不撿石（頂尖食品事業有限公司）獲得。

非食品類組：花蓮城市香水-沉浸.峽谷（WM.CHLOE香氛工作室）、檜木磁石刮痧按摩棒禮盒（檜木居）、曼波陶魚星空盤精緻禮盒（東昇玻璃禮品行）與小黑蚊怕水（洄瀾窩青年旅舍股份有限公司）。

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