網路上談戀愛被分手！他「血汗錢遭騙」崩潰大哭　哥哥聽金額傻眼

▲一名男子發現，弟弟談網路戀愛遭分手，血汗錢還被拿走。（示意圖／資料照片）



記者柯振中／綜合報導

對於年輕人而言，談戀愛分手可能會感到悲痛，尤其是還遭到騙取錢財的情況下。不過，廣東一名男子近日發現，弟弟與女網友談戀愛，事後遭到騙錢還被分手，因此躲在被窩嚎啕大哭，詢問受騙金額，得知弟弟被騙的是「20元（人民幣，下同，約新台幣88元）血汗錢」，讓他瞬間傻眼。

綜合陸媒報導，這名男子13日發現，弟弟躲在房間裡嚎啕大哭，看起來十分傷心，儘管家人不斷安慰，仍舊收效甚微，弟弟依舊躲在被窩裡不肯出來。

男子於是開口詢問，究竟發生了什麼事，弟弟也如實告知。原來，弟弟近期透過網路，與一名女網友談了戀愛，沒想到身上的血汗錢被騙走，對方還提出分手，實在是無法接受事實，才躲在被窩裡大哭。

男子十分好奇，弟弟究竟被騙了多少錢，聽到對方回答「20元（約新台幣88元）」，讓他瞬間傻眼，實在不曉得該說什麼。

網友們得知了受騙金額，也不斷傻眼留言，「關鍵是這20元找了四五個兄弟才湊夠」、「他哭的是逝去的愛情，而不是區區20元」、「20元買個教訓還是花得值」、「人家付出的可是真心，你們卻關注在20塊」、「此刻起，一個純情小少年變成了無情小渣男。」