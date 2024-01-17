藥師林士峯評論性騷擾「無禮發言」　遭名嘴控告誹謗結果曝光

▲檢察官認為網路發言可能自取其辱，但無法完全倚靠司法規範，只能仰賴公民素養提升。（示意圖／達志）

記者劉昌松／台北報導

名嘴姚惠珍去年在民進黨處理性騷擾爭議風波中，上政論節目感嘆，「台灣女生有誰沒被性騷擾過」，時常評論時事的藥師林士峯在臉書粉專張貼節目截圖，質疑姚惠珍在洗白民進黨高層吃案，並稱「相忍為國不是為了滿足高層私慾」，台北地檢署調查認為，林士峯留言難認有禮，但網路風氣不一，留言能令人如沐春風或令其自取其辱，自有公論，17日以罪嫌不足為由，處分不起訴。

前民進黨婦女部主任許嘉恬在2022年間，被爆處理黨工遭性騷擾事件時，疑涉吃案，姚惠珍在6月1日上政論節目《關鍵時刻》痛批，在職場的性騷擾文化中，為什麼遇到類似情況時「這些女長官永遠都在幫加害者講話，替加害者擦屁股」。姚惠珍並指出，「在台灣女生成長過程中，有誰沒被性騷擾過，你們不知道你們男生有多糟。」

包括藥師林士峯等3人就在各自的臉書發文，質疑姚惠珍是爛咖，「不檢討還牽拖大家！！所以性騷擾是理所當然了？！」「這女的、、他為什麼覺得所有人是畜生」。

姚惠珍不滿自己呼籲男性應學習尊重女性的發言，被嚴重扭曲，反讓人以為她在幫加害者講話，因此控告3人涉嫌加重誹謗，其中，洪姓與莊姓男子與姚惠珍達成和解，獲得撤回告訴。

第3名被告藥師林士峯堅稱，他看過姚惠珍自稱淺綠，不願看到藍營勝，他直覺姚惠珍發言動機，是「洗白民進黨高層吃案」，所以會在臉書上發文「當抹黑他黨已經不足以洗白民進黨之後，乾次透過媒體優勢，開始洗『性騷擾』是每個女生的生活經驗。#綠色是值得原諒的顏色#相忍為國不是為了滿足高層的私慾」。

檢察官認為，林士峯與姚惠珍沒有仇恨糾紛，因為不能認同姚惠珍的談話，所以提出主觀評論，屬於意見表達，而相關的性騷擾話題屬可受公評之事，難認林士峯是要故意妨害姚惠珍的名譽。

不過檢察官同時點出，林士峯的留言「難認有禮」，但當前網路留言風氣不一，有人能彬彬有禮說好話，有人能守住分寸繞彎說，有人則粗暴惡言秀下限。檢察官認為，諸多鍵盤俠恣意曲解批評，甚或跟風霸凌他人，讓台灣最美的風景是人這句話形成巨大的諷刺，然而台灣畢竟是民主法治與言論自由社會，很多規範無法完全依靠刑法，只能仰賴公民素養逐漸提升。