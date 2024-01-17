　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

不要再買鳳梨酥　妹子激推「面膜、明信片、車票」：有心意又特別

▲▼西門町,店面,空屋,倒店,逛街,人潮。（圖／記者項瀚攝）

▲西門町。（圖／資料照）

記者施怡妏／綜合報導

來到台灣旅遊，伴手禮的選手一定有鳳梨酥、牛軋糖、太陽餅、茶葉等，就有大陸女網友分享，除了美食以外，台灣的「面膜」也是超讚的伴手禮，價格超實惠，可以送姐妹、女同事或女性好友，另外還有台鐵車票、特色明信片，也很適合送禮。

女網友在「小紅書」發文，強烈推薦台灣本土「面膜」，價格便宜效果又好，各大藥妝店都有販售，買回去送給姐妹們超讚，不僅如此，在台灣購買隱形眼鏡，價格便宜又好戴，一試成主顧，每次來絕對必買。

[廣告]請繼續往下閱讀...

此外，台灣有許多特色明信片，有木頭材質與鋼鐵材質，各景點和商家還會提供印章，可以一邊玩一邊蓋章，「從台灣寄明信片到大陸大概兩個月，收到之後會是一份意外的驚喜」。

▲台南永康車站雙11版紀念車票，11日是販售最後一天，民眾仍大排長龍等著買紀念票，民眾買到票後，趕忙到外面飾品攤位前，請店家幫忙加「保護套」做成漂亮的吊飾。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南永康、保安車站車票。（圖／資料照）

若想送特別的禮物，台灣有不少站名有趣的火車站，兩兩一組還能湊成趣味話語，像是台南永康和保安「永保安康」、內灣線的「榮華富貴」、成追線的「追分成功」、平溪線的「十分幸福」，有心意又有寓意，「而且只有在車站才能買到，不是那種會爛大街的」。

貼文吸引許多網友留言，「我覺得你很懂，我去別的國家也喜歡買明信片」、「鳳梨酥真的感覺到處都買得到了」、「還是保養品比較受青睞」、「全部存起來，以後去台灣的時候買」。還有台灣網友驚呼「原來台灣面膜也是伴手禮」、「沒想過面膜這麼受歡迎」。

ET快訊
快訊／宣布退出新潮流！　賴清德曝原因
梗圖「魔笑鋼琴女」本尊曝！　走紅遭網霸凌：我不知道做錯什麼
新國會一票年輕立委「都是國民黨」　網喊超意外：竟比民進黨多
快訊／科技業第2家！　PCB廠恩德遭網路攻擊
炎亞綸復出首演日期曝！　網友狂喊：加油
「大陸地位最高台灣人」張克輝遺體火化！　習近平到場送別
快訊／高雄2工人沼氣中毒！　受困汙水槽1命危
快訊／羅一鈞出面再澄清！　高端8大爭議問題一次看
快訊／新北女與男友陳屍床上！　姪子開門嚇壞

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

挪威丹麥「暫停從台灣領養小孩」　衛福部：未接獲違法通報

徐巧芯稱「進口蛋恐致癌」不起訴　農業部：尊重法院判決

台電版奧運！甜美幼教師轉換跑道參戰　化身「配電技術員」

一個人吃熱炒店「價格逼近吃到飽」　他仍喊超爽！一票共鳴：我也會

高端未通過EUA就簽約！羅一鈞強調非獨厚「7國27疫苗合約皆如此」

新國會一票年輕立委「都是國民黨」　網喊超意外：竟比民進黨多

快訊／合約公布仍遭疑！羅一鈞出面再澄清　高端8大爭議問題一次看

OL跌倒去拜拜！　隔日抽中「有錢也難訂」日本九州七星號雙人旅

白天逛頑皮晚上遊月津　全球最大水豚燈籠曝光

蒙特內哥羅爆非洲豬瘟！國際疫情升溫　應變中心：加強邊境稽查

aespa來台連唱5首「現場很穩」　飆破億神曲《Next Level》全場嗨翻

狄鶯遭懷疑「摔Mic飆罵嚴立婷」　怒發聲：我到底得罪過誰？

周末起連冷6天！急凍7°C↓ 「最強冷空氣」全台濕一片

台66線大貨車「撞噴5車」　男遇事故下車查看遭輾亡

YTR晨晨告別「賤葆後宮」宣布退出　他暖送祝福：我們隨時都在！

到韓國街頭必吃魚板湯　傳說竹籤竟會重複使用

韓韶禧曝光出道前「拍1廣告就賺47萬」　酸民嗆「變老」..反擊：對啊，怎樣？

柴犬門口就定位等媽回家　瞇眼＋開飛機耳熱情迎接

嫌擄走1女逃往礁溪對警開3槍　與警駁火「中2槍」送醫搶救中

美髮產業陷削價惡循環！　他勸：收費合理才能雙贏

挪威丹麥「暫停從台灣領養小孩」　衛福部：未接獲違法通報

徐巧芯稱「進口蛋恐致癌」不起訴　農業部：尊重法院判決

台電版奧運！甜美幼教師轉換跑道參戰　化身「配電技術員」

一個人吃熱炒店「價格逼近吃到飽」　他仍喊超爽！一票共鳴：我也會

高端未通過EUA就簽約！羅一鈞強調非獨厚「7國27疫苗合約皆如此」

新國會一票年輕立委「都是國民黨」　網喊超意外：竟比民進黨多

快訊／合約公布仍遭疑！羅一鈞出面再澄清　高端8大爭議問題一次看

OL跌倒去拜拜！　隔日抽中「有錢也難訂」日本九州七星號雙人旅

白天逛頑皮晚上遊月津　全球最大水豚燈籠曝光

蒙特內哥羅爆非洲豬瘟！國際疫情升溫　應變中心：加強邊境稽查

挪威丹麥「暫停從台灣領養小孩」　衛福部：未接獲違法通報

日經：「賴清德+川普」是中國真正惡夢　賴恐面臨北京更大施壓

住飯店叫外送茶！商務客飆罵「為何備品只給1份」　櫃台傻眼了

談退出新潮流原因　賴清德：更客觀推動國政、團結黨內

賴清德退新潮流　國民黨質疑：2006年派系不就已經解散？

春節前防災　台東縣消防局兵棋推演暨實兵演練

竹市卸新任警察局長交接　高虹安勉持續守護城市治安

賴清德退出新潮流　陳冠安：應宣布不任用新系人馬入閣

舔信徒屁股金箔10年　泰邪教主「口愛施法」！信徒遍及政商演藝圈

一天內跑同間店2次　男辦退貨意外發現「刮刮樂中3千多萬元」

義大利整脊火辣的「療癒片」　就算聽不懂還是會靜靜地看完

生活熱門新聞

爸媽領錢了！政府發「6000元大紅包」　月底截止申請

0度線壓境！「霸王級寒流」再現？彭啟明：低溫很有感

超Q龍年貼圖！LINE「12款免費貼圖」限時下載

升級寒流！周日南下連凍6天7°C↓

5成高中生挺柯文哲　台大醫女兒憂：台灣會不會逐漸被賣掉

2016霸王級寒流要來了！當年冷到停班課

以為退民進黨！PTT預言「賴清德下一步」曝光

全台有雨時間曝　「緩進式寒潮」連凍5天恐跌破6℃

OL鞋子被拿去自慰 　一穿「踩到滿腳精液」

「5星座」農曆新年前衰爆！恐遇血光之災

台灣知名伴手禮不是台灣人發明！內行揭密

飲料店嗆「綠蛆」！總公司最新聲明：分店解約、員工離職

他「連任10屆立委」從未落選！新國會平均年齡不到53

高端合約終於公開！　蔡正元一看傻住

更多熱門

相關新聞

即／諾魯議會批准與中國恢復外交關係

即／諾魯議會批准與中國恢復外交關係

南太平洋島國諾魯（Nauru）15日突然宣布與台灣斷交後轉投中國懷抱。陸媒17日引述取得的一份最新文件指出，諾魯議會已批准和中國恢復外交關係。

KKday遭駭　內鬼跳槽回內部網站情蒐

KKday遭駭　內鬼跳槽回內部網站情蒐

「台中1美食」一堆妹子超愛吃　網：盤子疊出來的

「台中1美食」一堆妹子超愛吃　網：盤子疊出來的

第一次到台灣旅遊！陸女逛完失望：1類人不要來

第一次到台灣旅遊！陸女逛完失望：1類人不要來

西班牙媒體社論評大選結果：台灣鞏固民主

西班牙媒體社論評大選結果：台灣鞏固民主

關鍵字：

伴手禮台灣面膜旅遊美食

讀者迴響

熱門新聞

快訊／震撼彈！　總統當選人賴清德退出民進黨新潮流派系

爸媽領錢了！政府發「6000元大紅包」　月底截止申請

0度線壓境！「霸王級寒流」再現？彭啟明：低溫很有感

快訊／國3清晨事故　全線封閉

八點檔女星李沛綾驚爆「已簽字離婚」！

婚前簽「1周啪4次」性愛條款！小班1年半被榨乾

徐巧芯PO文「進口蛋恐致癌」！遭警移送結果曝

超Q龍年貼圖！LINE「12款免費貼圖」限時下載

北韓火車翻覆「7節車廂墜山谷」400人慘死！

北市男進彩券裝闊下注65萬　害慘店員

即／高雄姊妹機車雙載遭撞飛　27歲妹當場死亡

陸情侶月台熱吻！短裙女被頂在牆上雙腳騰空

快訊／立法院長選舉「韓昌配」？　黃國昌表態了

IU4月「首度攻上小巨蛋」連唱兩天

細肩帶「超派妹」球棒砸車實錄！　影片真相曝光

更多

最夯影音

更多
aespa來台連唱5首「現場很穩」　飆破億神曲《Next Level》全場嗨翻

aespa來台連唱5首「現場很穩」　飆破億神曲《Next Level》全場嗨翻
狄鶯遭懷疑「摔Mic飆罵嚴立婷」　怒發聲：我到底得罪過誰？

狄鶯遭懷疑「摔Mic飆罵嚴立婷」　怒發聲：我到底得罪過誰？

周末起連冷6天！急凍7°C↓ 「最強冷空氣」全台濕一片

周末起連冷6天！急凍7°C↓ 「最強冷空氣」全台濕一片

台66線大貨車「撞噴5車」　男遇事故下車查看遭輾亡

台66線大貨車「撞噴5車」　男遇事故下車查看遭輾亡

YTR晨晨告別「賤葆後宮」宣布退出　他暖送祝福：我們隨時都在！

YTR晨晨告別「賤葆後宮」宣布退出　他暖送祝福：我們隨時都在！

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

《料理之王4》美味回歸！

《料理之王4》美味回歸！

12月起每周五1200，《料理之王4》於ETtoday播吧、料理之王YT、東森購物YT直播。

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024新春賀禮】免費投籃去！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

東森廣場台北車站新春送好禮～免費去投籃

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面