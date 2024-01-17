▲西門町。（圖／資料照）



記者施怡妏／綜合報導

來到台灣旅遊，伴手禮的選手一定有鳳梨酥、牛軋糖、太陽餅、茶葉等，就有大陸女網友分享，除了美食以外，台灣的「面膜」也是超讚的伴手禮，價格超實惠，可以送姐妹、女同事或女性好友，另外還有台鐵車票、特色明信片，也很適合送禮。

女網友在「小紅書」發文，強烈推薦台灣本土「面膜」，價格便宜效果又好，各大藥妝店都有販售，買回去送給姐妹們超讚，不僅如此，在台灣購買隱形眼鏡，價格便宜又好戴，一試成主顧，每次來絕對必買。

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此外，台灣有許多特色明信片，有木頭材質與鋼鐵材質，各景點和商家還會提供印章，可以一邊玩一邊蓋章，「從台灣寄明信片到大陸大概兩個月，收到之後會是一份意外的驚喜」。

▲台南永康、保安車站車票。（圖／資料照）



若想送特別的禮物，台灣有不少站名有趣的火車站，兩兩一組還能湊成趣味話語，像是台南永康和保安「永保安康」、內灣線的「榮華富貴」、成追線的「追分成功」、平溪線的「十分幸福」，有心意又有寓意，「而且只有在車站才能買到，不是那種會爛大街的」。

貼文吸引許多網友留言，「我覺得你很懂，我去別的國家也喜歡買明信片」、「鳳梨酥真的感覺到處都買得到了」、「還是保養品比較受青睞」、「全部存起來，以後去台灣的時候買」。還有台灣網友驚呼「原來台灣面膜也是伴手禮」、「沒想過面膜這麼受歡迎」。