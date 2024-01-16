南投暖送「嚴選10餐廳特色年菜+春節伴手禮」　助弱勢好過年

▲南投副縣長王瑞德推廣南投年菜及春節伴手禮。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

2024年農曆新年將屆，南投縣政府攜手在地10間餐廳推出特色年菜料理，並推薦縣內2家優質春節伴手禮店家，邀請全台民眾踴躍訂購，並與南投縣烹飪商業同業公會合贈20份愛心年菜給南投的食物銀行濁水溪線及烏溪線，讓弱勢族群也能過好年。

2024特色年菜暨伴手禮推廣會9日舉辦，由南投舞蹈團充分展現廚神職人精神及豐盛年味的舞蹈拉開序幕，縣議員簡千翔、南投縣太極美地發展協會常務理事林怡鳳都到場共襄盛舉，草屯鎮公所、南投市公所也派員出席；年菜餐廳及特色伴手禮業者推出的菜色相當豐富，有台菜、日式、客家料理及田媽媽料理等，色香味俱全，現場詢問度相當高，場面熱絡。

南投縣烹飪商業同業公會理事長潘岱儒表示，今年邀請小半天風味餐坊、小春日本懷石料理、天水蓮大飯店、成都生活美食館、金都餐廳、南島婚宴會館、客香御餐坊、家味香客家廚房、涵碧樓大飯店-湖光軒、饗富餐廳等10家精選年菜餐廳，推出各式特色年菜料理；推廣會上也嚴選兩間南投在地伴手禮：位於凍頂烏龍茶生產重鎮鹿谷鄉的「貞藏Jinzo」，以在地手作好茶配合米香推出3款精緻禮盒，以及有世界巧克力金獎認證的「Cona’s妮娜巧克力」，推出由南投食材與巧克力，以完美比例結合製作的果乾巧克力，多種口味任選，並可搭配其餘精選巧克力製作「吃我者富」及「龍我三吃」2款年節禮盒，讓民眾能以以新春優惠價購入，相關購買資訊可上業者官網查詢。

南投副縣長王瑞德指出，縣府鼓勵縣內美食餐廳業者，將在地特有農特產品入菜，並展現南投年菜訂購方便簡單、在外地也能輕鬆購得的優勢；同時為關懷弱勢族群，他也化身「暖心外送員」與南投縣烹飪商業同業公會一起送出愛心，將10家業者分工烹調5菜一湯的年菜禮盒贈予南投縣食物銀行的濁水線及烏溪線。