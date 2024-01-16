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台灣知名伴手禮「不是台灣人發明！」內行揭密：是西班牙的點心

▲蛋捲是台灣人氣點心。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲蛋捲是台灣人氣點心。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

網搜小組／閔文昱報導

金黃酥脆的蛋捲是不少台灣人愛吃的零嘴，也是當伴手禮的人氣選擇。不過，一名網友發文透露，他有個阿根廷的朋友請他協助挑選伴手禮，於是他就提出「蛋捲」當其中一項選擇，不料在搜尋相關資料時，竟發現「蛋捲是西班牙發明的」，讓他相當意外。對此，有知情網友也出面證實，並分享蛋捲引入台灣過程，引發熱議。

一名網友在Dcard發文表示，他最近有個阿根廷的朋友來台灣出差順便遊玩，在準備離台時，請他協助挑選伴手禮，於是他也提出台灣有名的「鳳梨酥」和「蛋捲」供友人參考。

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其中，在介紹蛋捲時，原PO的友人見英文「Egg Rolls」以為是類似像炸春捲之類的東西。為此，原PO也上網搜尋相關圖片，結果在找資料時意外瞥見「台灣人很愛的蛋捲居然是從西班牙發明的！」也讓他直呼「我真心沒想過原來我喜歡的蛋捲居然是西班牙的點心，而不是台灣原產，看來我還是太菜了，有沒有人也不知道這件事的？讓我不知道我不孤單。」

▲原PO向國外友人介紹蛋捲時，才得知蛋捲的起源地並非台灣。（圖／翻攝自Dcard）

▲原PO向國外友人介紹蛋捲時，才得知蛋捲的起源地並非台灣。（圖／翻攝自Dcard）

貼文一出，馬上吸引不少網友關注，紛紛留言「長知識了」、「每次都推鳳梨酥給朋友的我終於有新選項推薦了，不過蛋捲不是台灣的真的有點震驚」、「活這麼久第一次聽說」、「震驚，一直以為是台灣的傳統小吃」、「不知道西班牙當地的蛋捲吃起來會不會差很多」、「外國人的蛋捲跟台灣的蛋捲好像真的不太一樣」。

另外，也有內行人介紹「蛋捲這種東西真的是從國外引進的沒錯，1977年以前台灣是沒有蛋捲的，然後山鄉股份有限公司(就是喜年來前身)看到蛋捲在香港很流行，就把蛋捲的做法從香港引進台灣，所以就流行到現在，意外變成台灣知名伴手禮。」

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台灣知名伴手禮「不是台灣人發明！」　內行：是西班牙點心
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蛋捲伴手禮

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