　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

去年訪台自稱對中鷹派　前英相特拉斯爆「祕密遊說加快軍售中國」

▲▼ 英國前首相特拉斯（Liz Truss）。（圖／路透）

▲英國前首相特拉斯（Liz Truss）自稱對中鷹派。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

曾在去年5月訪問台灣的前英國首相特拉斯（Liz Truss），自稱對中鷹派，結果最新曝光的文件顯示，她去年8月曾秘密遊說英國政府，加快向中國出售國防裝備。

政治新聞網站Politico取得特拉斯私人信件，她曾在去年8月撰寫私人信件給商業和貿易大臣巴登諾克（Kemi Badenoch），要求加快國防設備製造商「里契蒙國防系統」（Richmond Defence Systems）向中國出口地雷處理設備的審批程序。專家曾表示，這些設備可能會被作為入侵台灣時使用。

特拉斯在這封2023年8月15日發出的信中寫道，「我是代表我的選民寫這封信的，該選民向中國供應商品的許可證申請是在2023年3月1日首次提交，如果您能加快（簽發）許可證，我將不勝感激。」

特拉斯一向以對中鷹派議員自居，對中的強硬立場一直是她的政治核心理念，無論是她在擔任英國外交大臣或首相期間。報導指出，她在寫信給巴登諾克前3個月，也就是2023年5月還曾訪問台灣，敦促首相蘇納克將中國列為對英國的國安威脅，並將台灣描述成對抗中國的全球自由之戰前線。

特拉斯還在信中警告，阻止向中國出售軍事裝備意味著數百萬美元的銷售損失，而里契蒙國防系統認為，「如果沒有獲得許可，中國人就會直接進行逆向工程，自己進行生產。」

里契蒙國防系統位於特拉斯的選區南諾福克（South West Norfolk），她的發言人堅稱，特拉斯只是在進行作為議員的工作，「她總是向政府部門處理選民的案件並跟進，以獲得選民所需的答案。」

▲▼副總統賴清德18日接見英國前首相特拉斯(Liz Truss)下議員。（圖／總統府提供）

▲副總統賴清德去年5月18日接見特拉斯。（圖／總統府提供）

專家和其他保守黨議員也表示，特拉斯的行為可能威脅台灣和英國的國家利益。下議院外交委員會主席克恩斯克恩斯（Alicia Kearns）指出，掃雷設備受到嚴格出口管制是有充分理由的，「積極遊說向一家受到北京當局脅迫的中國企業出口軍民兩用技術，違背了我們的國家利益，當然也違背了我們的盟友台灣的利益。」

英國智庫亨利傑克遜協會（Henry Jackson Society’s Asia Studies Centre）研究員斯賓克（Darren G. Spinck）則說，儘管英國目前對中國的武器禁運不包含掃雷設備，但允許出口是一種魯莽行為，因為台灣去年春天向美國購買了地雷分配系統，「據報道，這些裝備將用於部署反坦克地雷，以擊退（解放軍）的兩棲登陸。」

英國的中國戰略風險研究所（China Strategic Risks Institute）執行長安德魯葉（Andrew Yeh）表示，「如果英國政府官員不考慮這些進入中國的設備，最終會被用於入侵台灣的風險，那就太天真了。」

他也提到，中國目前正在加強軍事現代化，隨著台灣的國際形象提高與美國的軍售，北京當局正在與時間賽跑，「在這場競賽中，每一分鐘都很重要，因此加快中國的能力，即使只是幾個月，也不應被視為無關緊要。」

ET快訊
台灣小球迷「飛越6860哩」登NBA告白！哈登暖回愛心　網見
尾牙主持一半「台下玩活春宮」！男星也入鏡　菜都潑地上了
年輕人投柯文哲有助2028再戰？　郭正亮搖頭曝原因
快訊／勇士46歲助教猝逝！NBA比賽延期　他是MVP約基奇導
台股遭砍1200億、匯市爆大量！台幣急貶　央行曝「股匯雙殺」
視網膜開砲「愛莉莎莎出來道歉」　揭網紅圈反應：很多人受不了
男友發生完性關係「堅持帶她去醫院」　妹子一檢查崩潰：只能切除

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

賀賴清德當選「台灣總統」被嗆多讀書　菲律賓回罵中國卑劣粗俗

普丁接見北韓外相崔善姬　克宮：強化兩國合作包括「敏感領域」

俄羅斯中部罕見爆發警民衝突　抗議維權人士遭判刑

波音又出事！布林肯專機「氧氣洩漏」　登機後急取消起飛

去年訪台自稱對中鷹派　前英相特拉斯爆「祕密遊說加快軍售中國」

蘋果奪回「最有價值品牌」　特斯拉跌出前10、輝達暴增163％最快

俄羅斯宣布「加強與北韓關係」　包含敏感領域合作

三寶駕駛打錯檔「高速倒車」　越南女嚇逃慘遭猛撞

馬克宏促生育政策　女權人士怒嗆：別管我們的子宮

半裸網美「圓盤遮奶」秒轉動！　340萬網友定格找露點

貓乘機車興奮進得來速　狂爬櫃台店員熱烈招呼

讓兒選要當警察或消防員　2歲娃竟奶音回「當小偷！」

賴清德談退出新潮流原因 「更客觀推動國政、團結黨內」

跟爸討論公主裝「聽到關鍵字」　女兒秒接唱：可是我把車賣了

暨南男大生「三分球24中23」　2節半拿69分！9萬網友看呆

教你用封箱膠帶抓臭蟲　不怕味道散出簡單處理

aespa來台連唱5首「現場很穩」　飆破億神曲《Next Level》全場嗨翻

曾莞婷嘆沒桃花「已沒當媽念頭」　徵友條件：合得來就可以

偷雇主107萬現金+珠寶　 外傭包車逃到彰化落網

矇眼讓陌生人將長髮剃光　男友淚崩你真的很漂亮

賀賴清德當選「台灣總統」被嗆多讀書　菲律賓回罵中國卑劣粗俗

普丁接見北韓外相崔善姬　克宮：強化兩國合作包括「敏感領域」

俄羅斯中部罕見爆發警民衝突　抗議維權人士遭判刑

波音又出事！布林肯專機「氧氣洩漏」　登機後急取消起飛

去年訪台自稱對中鷹派　前英相特拉斯爆「祕密遊說加快軍售中國」

蘋果奪回「最有價值品牌」　特斯拉跌出前10、輝達暴增163％最快

俄羅斯宣布「加強與北韓關係」　包含敏感領域合作

三寶駕駛打錯檔「高速倒車」　越南女嚇逃慘遭猛撞

馬克宏促生育政策　女權人士怒嗆：別管我們的子宮

半裸網美「圓盤遮奶」秒轉動！　340萬網友定格找露點

韓網熱門／網友5點聲稱「柱延和Jennie傳緋聞」　30萬人搶看全傻眼

檢方起訴3人詐騙「沒附證據」　法官吐槽：真的什麼都沒有！

2024桃園立委選戰大獲全勝　地方喻他是政壇崛起「桃園王」

台菜餐廳蜜汁碳烤雞排銷英國...月賣6千片熱銷　再推梅汁叉燒搶市

賀賴清德當選「台灣總統」被嗆多讀書　菲律賓回罵中國卑劣粗俗

新一代「LEXUS UX跨界休旅」開發中！轉型換新動力與LBX作差異

強大AI翻譯、搜尋功能吸睛　三星Galaxy S24系列正式發布

尾牙主持到一半「台下玩活春宮」直接來！男星也入鏡 海產：都潑地上了

普丁接見北韓外相崔善姬　克宮：強化兩國合作包括「敏感領域」

俄羅斯中部罕見爆發警民衝突　抗議維權人士遭判刑

細肩帶妹超派！嗆男友「被恁北抓到了」　爆氣拿球棒砸車真相曝

國際熱門新聞

兄性侵妹　母掀棉被目睹沒報案

路透：台官員曝「中國開出每年31億台幣金援」

三上悠亞曝與粉絲交往可能性　年薪限制超嚴格

全日空空姐機上遭咬傷　航班被迫返航

半裸網美「圓盤遮奶」秒轉動　340萬網友定格找露點

下藥迷暈老婆交7男性侵　母求法院輕判

女兒不給錢！印度父母「為22萬」殘忍殺害

凱特王妃腹部開刀　至少住院10天

北韓火車翻覆「7節車廂墜山谷」400人慘死！

Fed降息放鴿　美股收黑、台積電ADR反漲1.26%

三寶駕駛打錯檔「高速倒車」　越南女嚇逃慘遭猛撞

英國王「攝護腺肥大」將手術　凱特王妃腹部開刀住院2周

福岡機場又出事　客機誤闖死路受困

阿根廷極右總統米雷伊嗆：社會主義很危險

更多熱門

相關新聞

杜拜奢華房市俄國人熱潮退　中國投資客大舉回歸

杜拜奢華房市俄國人熱潮退　中國投資客大舉回歸

杜拜奢華房市在COVID-19疫情爆發後迅速崛起，成為全球漲速最快的房地產市場之一，主要歸因是對投資者友善的政策變化與俄羅斯投資者大舉湧入，尤其是在俄烏爆發全面戰爭後。不過，最近可見這個浪潮正在減緩，逐漸被來自中國的買家超越。

新年式「Range Rover家族」上市

新年式「Range Rover家族」上市

挪威丹麥「暫停從台灣領養小孩」　衛福部：未接獲違法通報

挪威丹麥「暫停從台灣領養小孩」　衛福部：未接獲違法通報

反駁利誘諾魯一說　大陸外交部：有些東西是金錢買不到的

反駁利誘諾魯一說　大陸外交部：有些東西是金錢買不到的

歷史首架預警機遭擊落！

歷史首架預警機遭擊落！

關鍵字：

中國特拉斯國防台灣英國軍武國際軍武

讀者迴響

熱門新聞

兄性侵妹　母掀棉被目睹沒報案

男友過完初夜堅持帶她就醫！她檢查完崩潰

霸王寒流？最新預報全台這3天最冷

路透：台官員曝「中國開出每年31億台幣金援」

三上悠亞曝與粉絲交往可能性　年薪限制超嚴格

台灣小球迷飛越6860哩登NBA告白！哈登暖回愛心

「股匯雙殺」！台幣急貶　央行曝原因

20公升水桶塞滿50元！高雄男爽領18萬年終

威力彩必中包牌法！實測9600元結果曝

好市多開鍘「寄生消費者」禁共享會員卡！

好市多買生菜沙拉　女會員拆開嚇壞：有蝸牛

台中KTV私刑狂毆長髮少女　被逼自打15下還拳打腳踢潑冰水

新科立委最年輕僅30歲！　她一家三代都是立委

視網膜開砲點名「愛莉莎莎出來道歉」！

國中生割頸案被害媽媽哀慟發聲：今晚陪你看書

更多

最夯影音

更多
貓乘機車興奮進得來速　狂爬櫃台店員熱烈招呼

貓乘機車興奮進得來速　狂爬櫃台店員熱烈招呼
讓兒選要當警察或消防員　2歲娃竟奶音回「當小偷！」

讓兒選要當警察或消防員　2歲娃竟奶音回「當小偷！」

賴清德談退出新潮流原因 「更客觀推動國政、團結黨內」

賴清德談退出新潮流原因 「更客觀推動國政、團結黨內」

跟爸討論公主裝「聽到關鍵字」　女兒秒接唱：可是我把車賣了

跟爸討論公主裝「聽到關鍵字」　女兒秒接唱：可是我把車賣了

暨南男大生「三分球24中23」　2節半拿69分！9萬網友看呆

暨南男大生「三分球24中23」　2節半拿69分！9萬網友看呆

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

《料理之王4》美味回歸！

《料理之王4》美味回歸！

12月起每周五1200，《料理之王4》於ETtoday播吧、料理之王YT、東森購物YT直播。

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024新春賀禮】免費投籃去！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

東森廣場台北車站新春送好禮～免費去投籃

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面