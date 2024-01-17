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挪威丹麥「暫停從台灣領養小孩」　衛福部：未接獲違法通報

▲▼ 雙胞胎,嬰兒,父母。（圖／CFP）

▲挪威暫停從菲律賓、泰國、台灣及韓國領養小孩。（示意圖／CFP）

文／中央社

挪威、丹麥2國接連暫停從台灣領養小孩，衛福部社家署今天表示，台灣收出養遵守「海牙國際收養公約」，且近年皆以在國內為原則，目前也未接獲反映台灣有違法出養情況。

挪威媒體昨天報導，挪威暫停從菲律賓、泰國、台灣及韓國領養小孩，等待數起疑似非法案件的調查結果出爐。丹麥唯一的領養機構也接著表示，鑒於近來報導說有違規情事，機構已停止相關作業，丹麥人將無法再領養國外小孩。

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衛生福利部社會及家庭署長簡慧娟接受中央社記者電訪表示，統計民國111年全國共215個孩子出養，其中有110個是出養到國外；各國中，又以美國62個佔大宗，歐洲國家中以瑞典15個、荷蘭10個較多，挪威、丹麥都各只有1個。

▲幼兒，幼稚園，幼兒園，孩童，兒童。示意圖。（圖／CFP）

▲挪威暫停從菲律賓、泰國、台灣及韓國領養小孩。（示意圖／CFP）

簡慧娟指出，近年來國內收出養政策調整，逐步改為加強孩子原生家庭的支持，盡量讓孩子在原生家庭中成長，真的有不得已的情況，才會趕快幫孩子找更適合的家庭，且若真的要出養，也會以國內家庭為原則。不過受國人收出養觀念影響，國內較難出養、出養到國外的主要都是年紀較長的孩子。

對於挪威、丹麥相繼暫停自台灣領養，簡慧娟說，先前有聽聞歐洲部分國家可能會開始減少跨國收養，但仍須看各國實際政策變化；台灣向來遵守海牙國際收養公約，且目前還沒有接到其他國家反映，台灣有違法收出養情況。

國內收養規範，社家署副署長張美美說明，國內收出養皆遵守國際公約，例如要做收出養的機構，是採許可制，且所有機構都須遵守一定處理流程，要跟國際上其他機構合作，也要經過政府同意；出養前，社工會先進行家庭評估，將相關資料交給法院，並經過國內法官同意，才能進行出養。

兒福聯盟社工處副處長李芳玲告訴中央社記者，國內法規規定，兒童收出養程序必須以機構對機構為對口，而台灣目前只有兒福聯盟有與挪威建立合作關係，從民國104年開始，總計出養15名孩童到挪威。

李芳玲說，最新的一名個案是111年從台灣出養到挪威，程序已經完成，挪威暫停從台灣領養小孩，不會影響已經過去的小孩，兒盟與挪威機構的合作關係仍在，還是可以持續了解已經領養的小孩狀況。

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