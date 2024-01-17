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歷史首架預警機遭擊落！　俄A-50慘被烏軍愛國者飛彈摧毀

▲▼俄羅斯A-50預警機。（圖／路透社）

▲俄羅斯A-50預警機。（圖／路透社）

軍武中心／綜合報導

烏克蘭軍方證實擊落俄羅斯A-50預警機及伊爾-22（Il-22）空中指揮機，成功重挫俄國空軍戰力。外界認為，此次立下戰功很可能就是早已聲名大噪的「愛國者」PAC-2防空導彈系統，讓A-50成為歷史以來首架在戰爭中被擊落的預警機。

綜合外電報導，烏克蘭武裝部隊總司令扎盧茲尼（Valeriy Zaluzhnyi）15日對外指出，烏克蘭防空部隊在亞速海擊落1架俄軍的A-50預警機和1架伊爾-22空中指揮機。烏克蘭軍事情報局局長布達諾夫（Kyrylo Budanov）更進一步表示，確認俄國A-50預警機被擊落且在空中爆炸，而伊爾-22空中指揮機在俄羅斯沿海小鎮緊急迫降，機身嚴重毀損。

烏方聲稱，俄軍A-50預警機是被烏克蘭空軍的「愛國者」PAC-2防空導彈系統所擊落，而伊爾-22空中指揮機則是被俄軍自己的S-400防空導彈系統擊落，烏軍甚至監聽到伊爾-22在迫降時與機場調度員的無線電聯絡，以及當地機場在呼叫救護車和消防車的無線電通訊內容。至於俄羅斯方面，仍未對2架軍機遭擊事件做任何評論。

南韓的「愛國者」PAC-2防空導彈系統。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼ MIM-104C愛國者飛彈,PAC-2。（圖／達志影像／美聯社）

目前俄羅斯空軍僅有約10架的A-50還能飛行服務，在俄烏戰爭中負責全天候監控烏東戰場，此次該機遭到摧毀無疑對俄軍是一次的重大打擊，除了又失去一架珍貴的戰備資產外，外界也高度質疑A-50的預警能力。據俄軍公開數據顯示，A-50在9000米的高空飛行時，最大探測距離超過800公里，這足以覆蓋烏東整個北部地區。

大陸知名軍事博主「科羅廖夫」撰文表示，事實上目前俄軍的主力預警機為A-50U型，都是由老舊的A-50所升級改造。此次被導彈擊中墜毀的是2019年3月服役的A-50U預警機，註冊號為RF-50610，該機在蘇聯時期的1988年出廠的，距今機齡已達36年。由於新一代的採用雙波段有源相控陣雷達的A-100預警機的難產，因此A-50U是俄國目前在役中最頂尖強大的預警機，但在技術上卻已落後中國10-15年左右。

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