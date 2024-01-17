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大陸 大陸焦點 特派現場

反駁「利誘諾魯」一說　大陸外交部：有些東西是金錢買不到的

▲▼中國大陸外交部發言人毛寧。（圖／CFP）

▲中國大陸外交部發言人毛寧。（圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

南太平洋島國諾魯（Nauru）15日突然宣布與台灣斷交後轉投中國懷抱，外交部批評中國大陸又使出「金錢外交」。對此，大陸外交部回應稱，要知道世界上有些東西是金錢買不到的，一個中國原則是一條不可交易的基本準則，也是國際社會的普遍共識。

此前，據《中央社》報導，有知情人士指稱，諾魯就澳洲關閉諾魯難民處理中心的鉅額財政缺口、主辦運動會的工程經費等，向台灣索求鉅額經濟援助，其中難民中心一年花費約新台幣26億元，占諾魯每年預算總額逾1/2。中國大陸藉此趁虛而入並答應特定條件，導致斷交結果。

1月17日，大陸外交部發言人毛寧主持例行記者會。毛寧回應，所謂「知情人士」的言論完全是以小人之心度人。對於那些慣於開展「金元外交」的人來說，要知道世界上有些東西是金錢買不到的，一個中國原則是一條不可交易的基本準則，也是國際社會的普遍共識。

她強調，中國是世界第二大經濟體，同中國恢復和發展外交關係，開展各領域務實合作前景十分廣闊，必將為諾魯帶來前所未有的發展機遇。

對於中國和諾魯何時才會互相設立大使館？諾魯何時在北京設立大使館？毛寧也表示，「關於中國和諾魯復交的具體安排，我們將適時的發布消息，我們也願意同諾魯在一個中國原則的基礎上開啟兩國關係的新篇章。」

對於復交之後，雙方是否會開展安全和警務方面的合作？毛寧表示，中國和諾魯實現復交之後，雙方會本著平等相待、相互尊重、合作共贏、開放包容的原則開展各領域的合作，「我們不會為合作領域設置任何的限制，當然開展什麼合作也是需要雙方來商談和確定的。」

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