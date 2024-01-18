▲手搖飲品牌眾多。（示意圖／記者李毓康攝）



記者施怡妏／綜合報導

台灣手搖飲十分盛行，有愈來愈多品牌推出，民眾的選擇也更加多樣，就有網友好奇，在眾多品牌之中，「手搖飲王者是誰？」貼文一出，不少網友點名老品牌「50嵐」，多年來用料，品質都很穩定，最基本的茶款就很好喝，「從小喝到大，歷久不衰」。

有網友在PTT發文「手搖飲推一名王者會是誰？」台灣人喜歡喝手搖，不少人一天喝1杯以上，近幾年來手搖飲料百花齊放，進入百家爭鳴、群雄廝殺的局勢，除了有老字號50嵐、天仁茗茶、清心，近幾年還加入一沐日、龜記、得正等等，「你各位心目中的第一名是誰呢？」

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對此，許多網友點名「50嵐」大推，「50嵐用料最紮實」、「50嵐啦，去冰直接牛奶&茶加到滿」、「50嵐紅茶拿鐵，牛奶直接倒半杯，我大哥」、「我家附近的飲料一級戰區，只有50嵐屹立不搖，其他間都開沒幾年就換人」、「50嵐啊，靠基本茶款就打趴其他家」、「50嵐雖然漲價了，但還是很頂」、「不知道要喝什麼就喝50嵐」。

另外，也有不少網友推薦，「元旦連假去高雄好多一沐日，每家都排隊」、「當然是清心」、「龜記、珍煮丹真的很好喝，高級飲料」、「不夜侯，台北最好喝」、「五桐號、烏弄、大茗」、「先喝道，還有很多優惠券」、「烏弄、南海茶道，還有白巷子、小佐茶作」、「茶魔很讚，去南部必喝」。

▼網友大讚50嵐。（圖／記者蔡玟君攝）

