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高端與政府「超完美配合」？羅一鈞還原時間軸：別刻意影射

記者洪巧藍／台北報導

高端疫苗爭議沒有因為合約公開而停止，在野陣營質疑高端EUA通過隔天加簽保密合約，國民黨立委當選人徐巧芯更認定，合約揭示高端和政府「超完美配合」，點名高端通過EUA日期和合約要求時間相當近。疾病管制署副署長羅一鈞今（17）日再次召開記者會時特別還原高端EUA申請到通過時間點，也再次解釋EUA和保密合約時間毫無關連，強調高端合約無任何不可告人之處，都是依法辦理、秉公處理。

▲▼羅一鈞再上火線釋疑高端爭議。（圖／記者洪巧藍攝）

▲疾管署副署長羅一鈞再上火線釋疑高端爭議。（圖／記者洪巧藍攝）

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針對高端合約，徐巧芯質疑，契約直接寫「只要7/31前可以取得許可就能履約」，還真的就這麼巧，在八天內闖過兩關，在7/18通過EUA、7/25 衛福部宣布傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）專家已同意，將高端疫苗納入公費疫苗施打計畫。當時不知道政府到底在急什麼，現在公開合約才知道，原來是政府為了讓高端成功履約，大賺國庫40億。

羅一鈞記者會澄清也特別提及，為何高端疫苗通過EUA日期與採購合約要求通過EUA日期這麼接近？高端公司在2021年6/15就已提出EUA申請，歷經一個多月食藥署內部整體審查，這是由醫藥品查驗中心（CDE）執行，中間經過資料補件、提供詳細數據、敲定專家會議等，最後於7/18召開專家會議審查。

▲▼高端疫苗合約公開後各界所提問題彙整Q2。（圖／疾管署提供）

▲疾管署說明高端疫苗合約公開後各界所提的質疑。（圖／疾管署提供，下同）

羅一鈞強調，高端沒有壓線提案、加速審查通過的情形，相關過程也都在指揮中心記者會說明，審核過程均依法定程序辦理。疾管署也不是馬上召開ACIP，是一周後才召開，讓專家充分瞭解、討論，依據食藥署EUA核准結果決議同意將高端納為公費疫苗，上述過程當時均即時於指揮中心記者會公布，與合約要求之7/31毫無關聯，請外界不用因為時間靠近刻意影射有「貓膩」、「完美巧合」。

在野陣營也質疑為何EUA通過隔天即簽署保密合約？羅一鈞強調，疾管署2021年5/28與高端疫苗公司簽署契約，內容參照行政院公共工程會的財物採購契約範本，但因該範本契約保密條款不足，未納入商業保密條款，因此議約過程中，雙方口頭約定應恪守保密義務。

▲▼高端疫苗合約公開後各界所提問題彙整Q3。（圖／疾管署提供）

疾管署表示，後續在6/8高端公司以email提出，在採購議約及履約過程中，會提供許多原物料資訊，為避免原物料價格(涉及國外供應商機密資訊)外流，並參酌國際間COVID-19疫苗緊急採購狀況，各國政府與疫苗廠皆未對外揭露商業條款，希望增補保密條款。故雙方皆有保密責任；廠商方為主要資訊提供者，機關作為資訊接受方亦需承擔保密責任。

雙方於7/19增補保密合約書，保密期限為自合約簽署日起滿5年後解除，與EUA通過日期毫無關聯。而疾管署與聯亞公司亦於7/22（EUA尚未完成審查）簽訂保密合約，顯示與疾管署簽署保密合約與EUA通過日期毫無關係，鄰近國家韓國亦有類似情形，該國於2022/1/12簽署Novavax疫苗採購合約(含保密條款)，亦於同日取得EUA，故請外界勿惡意影射。

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