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高端未通過EUA就簽約！羅一鈞強調非獨厚「7國27疫苗合約皆如此」

▲▼0117疾管署說明高端疫苗合約相關問題。（圖／記者陳煥丞攝）

▲疾管署說明高端疫苗合約相關問題。（圖／記者陳煥丞攝）

記者洪巧藍／台北報導

高端疫苗爭議並沒有隨著合約公布而停止，疾病管制署今（17）日再次召開記者會說明，針對外界質疑高端疫苗尚未通過緊急使用授權（EUA），即與疾管署完成議價與簽約，副署長羅一鈞表示，這是因應緊急疫情需求，國內其它新冠疫苗也都如此之外，國際也是這樣作法。他進一步指出，7國27份疫苗合約都是EUA通過前預採購，不是台灣獨有，也不是獨厚高端。

羅一鈞表示，還原當時時空背景，新冠疫苗均在臨床試驗階段以「預採購合約」模式簽約，為因應緊急疫情需求，以預先保有所需之疫苗數量，等到廠商於取得專案核准製造許可後，才可儘速提供接種，此作法與國際相同，例如：英國採購BNT疫苗、美國採購Moderna疫苗、日本採購AZ疫苗等，皆係先簽訂採購合約，才取得EUA，此作法國內外皆然。

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▲▼各國採購COVID-19疫苗合約簽署與EUA核准時間一覽表。（圖／疾管署提供）

▲各國採購COVID-19疫苗合約簽署與EUA核准時間一覽表。（圖／疾管署提供）

疾管署說明，當年5/28簽約對象共有高端及聯亞兩家進入第二期臨床試驗的廠商，聯亞因後續未取得EUA，於是疾管署依約與該公司解約，因此絕無獨厚高端，也無「先射箭再畫靶」。

疾管署強調，依合約第七條，若EUA未通過則符合終止解除契約條件，更無須補償廠商因此所生之損失，都是為了確保國人最大利益之作法，所以各期付款都在此預採購精神下，分別以疫苗生產相關證明文件，備妥所需原料、物料、耗材及相關準備工作文件、驗收合格疫苗數量及完成配送總數量為條件。

▲▼高端疫苗合約公開後各界所提問題彙整Q1。（圖／疾管署提供）

▲疾管署回應高端疫苗合約公開後的爭議。（圖／疾管署提供）

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