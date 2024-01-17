賴清德退新潮流　國民黨質疑：2006年派系不就已經解散？

▲國民黨文傳會主委林寬裕。（圖／記者崔至雲攝）



記者崔至雲／台北報導

民進黨籍總統當選人賴清德宣布退出黨內新潮流派系，引發各界討論。不過，國民黨文傳會主委林寬裕今（17）日下午受訪時質疑，民進黨在2006年就決定要解散派系，因此他不清楚賴清德現在退出的是什麼新潮流？

新潮流辦公室17日發出新聞稿表示，和總統當選人賴清德討論過後，一致同意，總統不但是國家元首，身負帶領政府、主持國政的重任，在黨內更是團結的象徵，基於對總統職位的尊重，賴清德不再是新潮流成員。

林寬裕表示，據他所知，民進黨在2006年就宣布要解散新潮流，不清楚賴清德現在退出的是什麼新潮流？2006年民進黨內就決議派系解散，所以賴清德要退出前，可否先回答，是否承諾過遵守決議，要解散派系？

國民黨立委謝衣鳳也質疑，宣布退出新潮流，並不代表就不是新潮流。若是選前就談要退出，那應該在選前說明，畢竟民進黨早就說不會有派系，但新潮流仍然存在，並且左右民進黨所有政策發展。

謝衣鳳也指，賴清德退出新潮流是不是在回應民眾黨主席柯文哲所說的「民進黨不等於新潮流」？若民眾黨因此與民進黨在立法院的正副院長選舉合作，那就是辜負所有選民期待、欺騙民眾。