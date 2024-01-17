新國會一票年輕立委「都是國民黨」　網喊超意外：竟比民進黨多

▲這屆國會平均年齡不到53歲。示意圖，與本文無關。（圖／記者屠惠剛攝）

記者周亭瑋／綜合報導

2024大選落幕，這屆「三黨不過半」的新國會備受矚目，其中「立委年齡」也成為討論話題，經計算這屆立委平均年齡為52.83歲，而40歲（含）以下的共有12位；令人意外的是，國民黨就佔了9位，至於年紀最輕的則是民進黨的黃捷。

第11屆40歲（含）以下立委：

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民進黨→陳冠廷37歲、吳沛憶36歲、黃捷30歲

國民黨→張智倫40歲、游顥40歲、邱若華35歲、黃健豪35歲、廖先翔35歲、徐巧芯34歲、羅廷瑋34歲、牛煦庭33歲、廖偉翔33歲

第11屆70歲（含）以上立委：

民進黨→柯建銘72歲、游錫堃75歲

國民黨→林德福70歲、陳雪生71歲、賴士葆72歲、陳永康73歲、陳超明74歲

▲國民黨牛煦庭（左）、廖偉翔（中）、羅廷瑋（右）。（圖／翻攝自臉書、資料照）

資深媒體人黃揚明今在臉書發文，整理出新國會年輕一派及老一派立委名單，掀起熱烈討論，許多網友留言表示，「小牛竟然比我小」、「40歲以下難得看到國民黨比較多，12個裡佔了9個」、「別說70歲以上，現行法律65歲就該退了」、「王金平退了，柯建銘還在」、「國民黨年輕的竟然比民進黨多」、「K黨有年輕化」、「我一直以為巧芯28」。

另外，國民黨前立委蔡正元日前也曾直言，不要因為侯友宜拿不到年輕選票，就輕率認定國民黨沒有年輕選票，他積極幫助洪孟楷、葉元之，理由就是國民黨要交給年輕人，「國民黨要重視年輕從政新生代，就容易拿到年輕選票，國民黨也不會老氣沉沉。」