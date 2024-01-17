陳佩琪爆有人選後狂打電話給柯文哲！　侯友宜揭致電原因

▲侯友宜於市政會議後接受媒體訪問 。（圖／記者崔至雲攝）



記者崔至雲／台北報導

2024年總統大選落幕，民眾黨主席柯文哲的妻子陳佩琪昨天爆出，柯早上出門前拒接了一通電話，陳說，他贊同柯不接電話的作法，並暗指這通電話是新北市長侯友宜來電。對此，侯友宜今（17）日表示，他是想跟柯表達致意，希望未來面對台灣很多挑戰，大家要團結在一起，解決人民急迫的問題。

陳佩琪16日發文，柯文哲出門前，提及「XXX打好幾次手機給我」，而陳也贊同柯不想接電話的做法，認為會把私訊唸出來，或收到保母指令就唸的人，「若接電話，搞不好還錄音呢。」暗指侯友宜。

侯對此回應，他在總統選舉開票之夜告一段落以後，特別打給賴清德恭喜他當選總統，也打電話給柯文哲，要表達致意，希望未來面對台灣很多挑戰，大家都要團結在一起傾聽民意，解決人民急迫的這些問題，這才是選後更重要的事情。

媒體問到，未來是否安排謝票行程？侯友宜指出，會利用週末以及下班時間，去對支持者表達12萬分的感謝，謝謝他們這段時間給他的鼓勵跟支持，都是很感謝的事情，會利用不影響公務的情況下去謝票。

至於這次大選新北立委席次增加，未來是否透過他們來協助新北跟中央申請經費？侯說，這次的新北市立委增加了一倍，新國會、新的氣象，未來他們要不斷地去監督執政黨，同時新北立委跟國會要團結在一起，為新北大小建設爭取更多資源，讓新北發展可以更快速，大家一起加油，新北立委、新北政府大家一起並肩作戰。

