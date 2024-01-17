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台電版奧運！甜美幼教師轉換跑道參戰　化身「配電技術員」

記者賴文萱／高雄報導

台電版奧運登場！為持續精進電力核心技能，台電今（17）日在高雄訓練中心舉辦第56屆技能競賽主競賽日，今年報名盛況更勝以往，共78個單位1,280名同仁參與，創下近10年新高紀錄。來自台東區處的陳相吟過去曾是幼教老師，但轉換跑道考進台電後，這次代表參加配電地下電纜項目，表現相當亮眼。

▲▼台電版奧運今登場。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲台電版奧運今登場，甜美幼教師轉換跑道，化身配電員參戰。（圖／記者賴文萱翻攝

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▲▼台電版奧運今登場。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲台電版奧運今登場。（圖／記者賴文萱翻攝）

今年競賽自1月15日起至1月24日為期10天，在台電高雄訓練中心、大林發電廠及林口訓練中心等多地同步展開，除了配電事故搶修、配電外線與地下電纜等傳統賽事外，更有因應智慧電網發展的配電饋線自動化、大數據運用等項目。 台電表示，隨著員工平均年齡持續年輕化，一年一度的技能競賽成為台電人世代經驗傳承、凝聚向心力的重要活動。

今年比賽超過420名30歲以下年輕同仁報名，參賽人數較5年前翻倍，更有80名選手是去年才加入台電的生力軍，無論是不滿20歲的新血或即將退休的資深老將，都同在賽場上切磋技藝。

其中，模擬平時停電事故需更換電纜線、變壓器與開關設備的「配電地下電纜類」備受關注，參賽選手須在時限內先將多達6層、寬3公分的電纜線剝開，安裝接頭後再進行壓接、包覆絕緣防水層等程序，除工作技巧更考驗手速。

▲▼台電版奧運今登場。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲來自台東區處的陳相吟過去曾從事幼教老師大約4、5年，媽媽鼓勵她不如轉換跑道，最後考台電。（圖／記者賴文萱翻攝）

配電地下電纜的50餘名選手中僅4名女性，來自台東區處的陳相吟過去曾從事幼教老師大約4、5年，因為覺得當老師很辛苦，又剛好有家人在台電工作，所以媽媽鼓勵她不如轉換跑道考台電。

陳相吟跟弟弟非常認真備考，進台電前就先自行去考配電證照，媽媽甚至幫他們請家教加強學科的部分，最後2014年和弟弟一同考取。

陳相吟曾因表現亮眼，被選為技能競賽趣味體驗活動的魔王關主，和一群資深前輩、壯漢比賽剪鐵線。10年後參加正式競賽，陳相吟說，平常多在狹窄人孔與地道裡工作，透過現場搶修與巡檢維護等多年實戰經驗，對比賽更有信心。

今年「配電外線」個人組有許多新秀挑戰，在模擬搶修現場情境下，選手須穿著重達11公斤安全裝備、爬上9公尺高的電桿，更換熔絲鏈開關以排除事故。經濟部次長暨台電代理董事長曾文生，也體驗台電第一線人員現場搶修作業，親自操作配電地下電纜的壓接與絕緣處理作業。

來自金門區處的蔡維哲年僅21歲，2020年以獎學金甄試進入台電，雖資歷較淺，但這已是他三度參賽。蔡維哲表示，他其實是透過比賽來「練兵」，目標下月挑戰平均合格率僅35%、全台電僅3%同仁具備的配電裝修線路甲級證照，堪稱最強電力生力軍！

▲▼台電版奧運今登場。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲外號「台電學姐」的郭庭均本次擔任選手宣誓代表，也代表高雄區處參加節能診斷競賽。（圖／記者賴文萱翻攝）

「節能診斷技術服務」則是去年新增競賽，今年共有全台近10個單位節電診療高手齊聚一堂，台電說明，此項目以電力分析儀、超音波流量計等精密儀器量測空調冰水主機等設備的電流、功率等數據並計算效率，揪出耗電病灶，再對症下藥提出改善建議，以精準完整度一決勝負。

另外，曾上過YouTube節目「一日台電」單元、外號「台電學姐」的郭庭均本次擔任選手宣誓代表，也代表高雄區處參加節能診斷競賽。她過去曾是負責配電外線維修的「蜘蛛人」，轉換崗位後搖身一變為「冷氣醫生」。

郭庭均至今已為高雄地區40多家高壓電力用戶進行診斷，其中一間銀行辦公大樓依她開出的「處方」細心「治療」，現正陸續汰換冰水主機、水塔及冷卻水泵等設備並調整使用模式，預計完成後每年將可省20萬度電、省下63萬元。

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