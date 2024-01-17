　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

柯文哲「別把民進黨新潮流劃等號」鋪路綠白合？　柯建銘：聽聽就好

▲▼立法院院會 民進黨團建請停會案 柯建銘發言 曾銘宗 謝衣鳳。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民進黨立院黨團總召柯建銘。（圖／記者屠惠剛攝）

記者杜冠霖／台北報導

民眾黨主席柯文哲今（17日）受訪時強調「不要把民進黨跟新潮流劃上等號」，有媒體解讀這樣的說法在醞釀未來「綠白合」，對此，民進黨立院黨團總召柯建銘受訪時回應，他講的話聽聽就好，柯文哲講的話你會相信嗎？至於立院龍頭選戰，柯建銘則強調，民進黨團一定是推出自己的人選。

柯文哲選戰期間嚴詞批判民進黨新潮流派系，還嗆競選對手賴清德是黑幫老大，「會不知道新潮流在幹什麼？」柯文哲今（17日受訪時）改口稱，民進黨是部落政治，而新潮流只是最大的部落，「也不要把民進黨跟新潮流劃上等號，這兩個還是不一樣。」

而民進黨中央今召開選後首場中常會，立院黨團總召柯建銘也出席，會前接受媒體聯訪，媒體詢問，柯文哲稱「不要把民進黨跟新潮流劃上等號」是不是為「綠白合」鋪路？柯建銘僅愣一下然後回應，他講的話聽聽就好，並反問記者「柯文哲講的話你會相信嗎？」至於立院龍頭之爭，柯建銘則強調，民進黨團一定是推出自己的人選。

而今早柯建銘也接受YahooTV《齊有此理》專訪，對於立院龍頭之爭，他直言，不是說拿到立法院長就一路順遂、翻轉國會結構，這個職位代表立法院，重要工作就是國會外交跟主持院會，要有中立性，也是國家門面代表。民進黨要務實面對三黨不過半局面，以他在國會30年經驗，不管是執政、在野，國會少數還多數都經歷過，阿扁朝小野大非常嚴重，逢扁必反、高度對立，民進黨也曾走過27席的慘況，國民黨有討到便宜嗎？

對於民眾黨立委當選人黃國昌要求藍綠兩黨答應4點要求，柯建銘感嘆，看黃國昌在幹什麼？過去被叫做戰神的黃國昌已經死掉了，不會有人認為他是正派政治人物，最擅長就是作秀、抹黑、收割，跳出來先開砲要國會改革，他是不懂憲法嗎？

柯建銘解釋，以前開會時沒有任何法規範，大家程序發言、一個人杯葛整個院會，2000年以前有通過國會五法，國會改革是民進黨DNA，2016年就提出來也做到了，國會透明化、即問即答，全世界沒有一個國家國會做到如此，黃國昌還是耍以前那套，把人民當白癡。

柯建銘表示，國民黨一開始還很帶種，說要走自己的路；現在又丟回去了，說有過去藍白合的經驗、給民眾黨多一點空間，包含召委可以讓，他們在包牌啦！互相測試底線，藍白合也不可能拿到任何委員會兩席，正副院長部分民進黨有自己的態度，不用去祈求違背原則的東西、受盡屈辱最後還是被電，要有危機意識，不要想那些有的沒的。

柯建銘直言，不要違背原則想一些有的沒的，國會議長誰適任就看人選，（民眾黨）這些人每天講話都不一樣，不用去想那些，後面苦頭才多，就一關一關來。

至於後面難關，柯建銘解釋，第一是總預算很困難，過去民進黨執政時期，國會曾在2006年審查2007年總預算，閣揆蘇貞昌、副閣揆蔡英文，當年總預算沒有過，只能發薪水，經建計畫不能動；換張俊雄當閣揆才過。之後重大建設計畫勢必也會被卡住，其次是法案很難推，兩黨利益基礎完全不同，要過也很困難。因此賴清德當選後也有說，衝突性法案暫時不提。

ET快訊
快訊／宣布退出新潮流！　賴清德曝原因
梗圖「魔笑鋼琴女」本尊曝！　走紅遭網霸凌：我不知道做錯什麼
新國會一票年輕立委「都是國民黨」　網喊超意外：竟比民進黨多
快訊／科技業第2家！　PCB廠恩德遭網路攻擊
炎亞綸復出首演日期曝！　網友狂喊：加油
「大陸地位最高台灣人」張克輝遺體火化！　習近平到場送別
快訊／高雄2工人沼氣中毒！　受困汙水槽1命危
快訊／羅一鈞出面再澄清！　高端8大爭議問題一次看
快訊／新北女與男友陳屍床上！　姪子開門嚇壞

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

談退出新潮流原因　賴清德：更客觀推動國政、團結黨內

賴清德退新潮流　國民黨質疑：2006年派系不就已經解散？

賴清德退出新潮流　陳冠安：應宣布不任用新系人馬入閣

學習更直接與年輕世代溝通　許立明：「後太陽花世代」是下階段重點

中年北漂結束！許立明辭黨秘書長　選舉結果有遺憾：檢討都要接受

柯建銘沙盤推演新國會龍頭之爭　估「民眾黨自提人選保送韓國瑜」

高端合約選後大公開　賴士葆諷：遲來的「不公不義」

柯文哲「別把民進黨新潮流劃等號」鋪路綠白合？　柯建銘：聽聽就好

黃國昌喊「改革比位置重要」　郭正亮：代表不跟藍綠合作投給自己

賴清德1.6億補助款用途曝光！將分三等份使用

aespa來台連唱5首「現場很穩」　飆破億神曲《Next Level》全場嗨翻

狄鶯遭懷疑「摔Mic飆罵嚴立婷」　怒發聲：我到底得罪過誰？

周末起連冷6天！急凍7°C↓ 「最強冷空氣」全台濕一片

台66線大貨車「撞噴5車」　男遇事故下車查看遭輾亡

YTR晨晨告別「賤葆後宮」宣布退出　他暖送祝福：我們隨時都在！

到韓國街頭必吃魚板湯　傳說竹籤竟會重複使用

韓韶禧曝光出道前「拍1廣告就賺47萬」　酸民嗆「變老」..反擊：對啊，怎樣？

柴犬門口就定位等媽回家　瞇眼＋開飛機耳熱情迎接

嫌擄走1女逃往礁溪對警開3槍　與警駁火「中2槍」送醫搶救中

美髮產業陷削價惡循環！　他勸：收費合理才能雙贏

談退出新潮流原因　賴清德：更客觀推動國政、團結黨內

賴清德退新潮流　國民黨質疑：2006年派系不就已經解散？

賴清德退出新潮流　陳冠安：應宣布不任用新系人馬入閣

學習更直接與年輕世代溝通　許立明：「後太陽花世代」是下階段重點

中年北漂結束！許立明辭黨秘書長　選舉結果有遺憾：檢討都要接受

柯建銘沙盤推演新國會龍頭之爭　估「民眾黨自提人選保送韓國瑜」

高端合約選後大公開　賴士葆諷：遲來的「不公不義」

柯文哲「別把民進黨新潮流劃等號」鋪路綠白合？　柯建銘：聽聽就好

黃國昌喊「改革比位置重要」　郭正亮：代表不跟藍綠合作投給自己

賴清德1.6億補助款用途曝光！將分三等份使用

挪威丹麥「暫停從台灣領養小孩」　衛福部：未接獲違法通報

日經：「賴清德+川普」是中國真正惡夢　賴恐面臨北京更大施壓

住飯店叫外送茶！商務客飆罵「為何備品只給1份」　櫃台傻眼了

談退出新潮流原因　賴清德：更客觀推動國政、團結黨內

賴清德退新潮流　國民黨質疑：2006年派系不就已經解散？

春節前防災　台東縣消防局兵棋推演暨實兵演練

竹市卸新任警察局長交接　高虹安勉持續守護城市治安

賴清德退出新潮流　陳冠安：應宣布不任用新系人馬入閣

舔信徒屁股金箔10年　泰邪教主「口愛施法」！信徒遍及政商演藝圈

一天內跑同間店2次　男辦退貨意外發現「刮刮樂中3千多萬元」

友丟一句「燒鵝怎麼賣？」　她秒入戲上演小吃店闆娘

政治熱門新聞

快訊／震撼彈！　總統當選人賴清德退出民進黨新潮流派系

快訊／立法院長選舉「韓昌配」？　黃國昌表態了

蕭美琴特勤隨扈是女主播！曾登國軍月曆封面

宏都拉斯和台斷交後現況！千人失業、12.1億外匯蒸發

陳佩琪爆有人選後狂打電話給柯文哲！　侯友宜揭致電原因

民眾黨內參民調失準！柯文哲親曝原因

傳藍要「韓昌配」　柯：很難想像

高端合約2點太詭異！賴士葆：這不是電影情節？

選後作票傳聞不斷　中選會提告：請勿再散佈作票謠言

總統敗選遭逼宮！　朱立倫「一肩扛下」：忍辱負重到任期結束

賴清德1.6億補助款用途曝光！將分三等份使用

快訊／扛下重任拼一年　民進黨秘書長許立明請辭獲准

柯文哲首談內參民調失準原因　媒體人：承認沒穿褲子真的很難？

籲在野集中力量　趙少康喊話民眾黨：放下大選過程中的小恩小怨

更多熱門

相關新聞

黃國昌喊「改革比位置重要」　郭正亮：代表不跟藍綠合作投給自己

黃國昌喊「改革比位置重要」　郭正亮：代表不跟藍綠合作投給自己

立法院將於2月1日進行正副院長選舉，身為「關鍵少數」的民眾黨團昨日拋出4項國會改革的承諾，要求藍綠有志角逐立法院長的人回應。對此，前立委郭正亮17日指出，民眾黨準立委黃國昌喊出「改革比位置重要」，他的意思就是要投給自己，不參與正副院長選舉，不跟藍綠合作，「這幾乎確定了」，更直言「以目前情況來看，綠白合是沒了。」

賴清德1.6億補助款用途曝光！將分三等份使用

賴清德1.6億補助款用途曝光！將分三等份使用

快訊／扛下重任拼一年　民進黨秘書長許立明請辭獲准

快訊／扛下重任拼一年　民進黨秘書長許立明請辭獲准

賴清德退新潮流　黃國昌：虛晃一招

賴清德退新潮流　黃國昌：虛晃一招

賴清德退新潮流　鄭文燦：總統本來就應該超越派系

賴清德退新潮流　鄭文燦：總統本來就應該超越派系

關鍵字：

柯文哲柯建銘民進黨民眾黨立法院行政院新潮流黃國昌

讀者迴響

熱門新聞

快訊／震撼彈！　總統當選人賴清德退出民進黨新潮流派系

爸媽領錢了！政府發「6000元大紅包」　月底截止申請

0度線壓境！「霸王級寒流」再現？彭啟明：低溫很有感

快訊／國3清晨事故　全線封閉

八點檔女星李沛綾驚爆「已簽字離婚」！

婚前簽「1周啪4次」性愛條款！小班1年半被榨乾

徐巧芯PO文「進口蛋恐致癌」！遭警移送結果曝

超Q龍年貼圖！LINE「12款免費貼圖」限時下載

北韓火車翻覆「7節車廂墜山谷」400人慘死！

北市男進彩券裝闊下注65萬　害慘店員

即／高雄姊妹機車雙載遭撞飛　27歲妹當場死亡

陸情侶月台熱吻！短裙女被頂在牆上雙腳騰空

快訊／立法院長選舉「韓昌配」？　黃國昌表態了

IU4月「首度攻上小巨蛋」連唱兩天

細肩帶「超派妹」球棒砸車實錄！　影片真相曝光

更多

最夯影音

更多
aespa來台連唱5首「現場很穩」　飆破億神曲《Next Level》全場嗨翻

aespa來台連唱5首「現場很穩」　飆破億神曲《Next Level》全場嗨翻
狄鶯遭懷疑「摔Mic飆罵嚴立婷」　怒發聲：我到底得罪過誰？

狄鶯遭懷疑「摔Mic飆罵嚴立婷」　怒發聲：我到底得罪過誰？

周末起連冷6天！急凍7°C↓ 「最強冷空氣」全台濕一片

周末起連冷6天！急凍7°C↓ 「最強冷空氣」全台濕一片

台66線大貨車「撞噴5車」　男遇事故下車查看遭輾亡

台66線大貨車「撞噴5車」　男遇事故下車查看遭輾亡

YTR晨晨告別「賤葆後宮」宣布退出　他暖送祝福：我們隨時都在！

YTR晨晨告別「賤葆後宮」宣布退出　他暖送祝福：我們隨時都在！

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

《料理之王4》美味回歸！

《料理之王4》美味回歸！

12月起每周五1200，《料理之王4》於ETtoday播吧、料理之王YT、東森購物YT直播。

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024新春賀禮】免費投籃去！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

東森廣場台北車站新春送好禮～免費去投籃

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面