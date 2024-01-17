柯文哲「別把民進黨新潮流劃等號」鋪路綠白合？　柯建銘：聽聽就好

▲民進黨立院黨團總召柯建銘。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

民眾黨主席柯文哲今（17日）受訪時強調「不要把民進黨跟新潮流劃上等號」，有媒體解讀這樣的說法在醞釀未來「綠白合」，對此，民進黨立院黨團總召柯建銘受訪時回應，他講的話聽聽就好，柯文哲講的話你會相信嗎？至於立院龍頭選戰，柯建銘則強調，民進黨團一定是推出自己的人選。

柯文哲選戰期間嚴詞批判民進黨新潮流派系，還嗆競選對手賴清德是黑幫老大，「會不知道新潮流在幹什麼？」柯文哲今（17日受訪時）改口稱，民進黨是部落政治，而新潮流只是最大的部落，「也不要把民進黨跟新潮流劃上等號，這兩個還是不一樣。」

而民進黨中央今召開選後首場中常會，立院黨團總召柯建銘也出席，會前接受媒體聯訪，媒體詢問，柯文哲稱「不要把民進黨跟新潮流劃上等號」是不是為「綠白合」鋪路？柯建銘僅愣一下然後回應，他講的話聽聽就好，並反問記者「柯文哲講的話你會相信嗎？」至於立院龍頭之爭，柯建銘則強調，民進黨團一定是推出自己的人選。

而今早柯建銘也接受YahooTV《齊有此理》專訪，對於立院龍頭之爭，他直言，不是說拿到立法院長就一路順遂、翻轉國會結構，這個職位代表立法院，重要工作就是國會外交跟主持院會，要有中立性，也是國家門面代表。民進黨要務實面對三黨不過半局面，以他在國會30年經驗，不管是執政、在野，國會少數還多數都經歷過，阿扁朝小野大非常嚴重，逢扁必反、高度對立，民進黨也曾走過27席的慘況，國民黨有討到便宜嗎？

對於民眾黨立委當選人黃國昌要求藍綠兩黨答應4點要求，柯建銘感嘆，看黃國昌在幹什麼？過去被叫做戰神的黃國昌已經死掉了，不會有人認為他是正派政治人物，最擅長就是作秀、抹黑、收割，跳出來先開砲要國會改革，他是不懂憲法嗎？

柯建銘解釋，以前開會時沒有任何法規範，大家程序發言、一個人杯葛整個院會，2000年以前有通過國會五法，國會改革是民進黨DNA，2016年就提出來也做到了，國會透明化、即問即答，全世界沒有一個國家國會做到如此，黃國昌還是耍以前那套，把人民當白癡。

柯建銘表示，國民黨一開始還很帶種，說要走自己的路；現在又丟回去了，說有過去藍白合的經驗、給民眾黨多一點空間，包含召委可以讓，他們在包牌啦！互相測試底線，藍白合也不可能拿到任何委員會兩席，正副院長部分民進黨有自己的態度，不用去祈求違背原則的東西、受盡屈辱最後還是被電，要有危機意識，不要想那些有的沒的。

柯建銘直言，不要違背原則想一些有的沒的，國會議長誰適任就看人選，（民眾黨）這些人每天講話都不一樣，不用去想那些，後面苦頭才多，就一關一關來。

至於後面難關，柯建銘解釋，第一是總預算很困難，過去民進黨執政時期，國會曾在2006年審查2007年總預算，閣揆蘇貞昌、副閣揆蔡英文，當年總預算沒有過，只能發薪水，經建計畫不能動；換張俊雄當閣揆才過。之後重大建設計畫勢必也會被卡住，其次是法案很難推，兩黨利益基礎完全不同，要過也很困難。因此賴清德當選後也有說，衝突性法案暫時不提。