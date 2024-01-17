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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

柯建銘沙盤推演新國會龍頭之爭　估「民眾黨自提人選保送韓國瑜」

▲▼立法院院會 民進黨團建請停會案 柯建銘發言 曾銘宗 謝衣鳳。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民進黨立院黨團總召柯建銘。（圖／記者屠惠剛攝）

記者杜冠霖／台北報導

新國會呈現三黨不過半局面，對於立法院正副院長選舉，民進黨立法院黨團總召柯建銘今（17日）接受YahooTV《齊有此理》專訪，民進黨會推自己的正副院長人選，他們要藍白合、怎麼配是他們的事，但也有可能就是民眾黨投自己推選的正副院長人選、投自己的，這樣等於保送韓國瑜。柯強調，立法院長重要工作就是國會外交、是國家門面代表，應該用適任與否決定，而不是用這些毫無法制的東西來綁架，不會理你那套。

對於立院龍頭之爭，柯建銘直言，國民黨、民眾黨兩黨加起來62席，民進黨51席，他們一結合，當然正副院長就是他們的，但不是說拿到立法院長就法案一路順遂、甚至翻轉國會結構。

柯建銘解釋，這個職位代表立法院，重要工作就是國會外交跟主持院會，要有中立性，也是國家門面代表。民進黨要務實面對三黨不過半局面，以他在國會30年經驗，不管是執政、在野，國會少數還多數都經歷過，阿扁朝小野大非常嚴重，逢扁必反、高度對立，民進黨也曾走過27席的慘況，國民黨有討到便宜嗎？

柯建銘直言，民進黨會推自己的正副院長人選，他們要藍白合、怎麼配是他們的事，但也有可能就是民眾黨投自己推選的正副院長人選、投自己的，就不用擔心投韓國瑜被恥笑，這樣等於保送韓國瑜，現在兩邊都在演，離2月1日還有時間，怎麼包牌是他們的事情，民進黨態度很清楚，國會改革民進黨一直在做，第二、院長人選應該從適不適任來談，而不是用這些毫無法制的東西來綁架，不會理你那套。

至於綠白合可能性？柯建銘直言，除非民眾黨主動起義來歸，不然不可能，他們投韓國瑜就是自取其辱、一起沈淪，不管韓以後表現如何，但目前為止沒人覺得他可以信任，不要違背原則想一些有的沒的，國會議長誰適任就看人選，（民眾黨）這些人每天講話都不一樣，不用去想那些，後面苦頭才多，就一關一關來。
 

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