幫媽媽、阿嬷改嫁？！　台南長榮女中造型大賽秀婚紗

▲台南市長榮女中家政群科，於學期末舉辦金賞獎整體造型大賽，學生找來自己的媽媽，甚至有阿嬤當模特兒，在孩子的巧手下，化身成美麗的新娘子，更站上舞台走秀，感受”再婚”的心情。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

幫媽媽披婚紗、做造型、送進禮堂，這種經驗可不是人人有！台南市長榮女中家政群科，於學期末舉辦金賞獎整體造型大賽，美容科找同學當模特兒進行染整髮比賽，時尚造型科則是找家人、媽媽，甚至是阿嬤進行新秘大賽，在孩子的巧手下，化身成美麗的新娘子，更站上舞台走秀，感受”再婚”的心情。

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美容科、時尚造型科一向為長榮女中的招牌科系，美容科著重在美髮設計師的養成，目標是讓學生畢業後能馬上就業，學生經過三年的養成，畢業後馬上升格設計師的不在少數。為了讓學生能與業界接軌，在課程的安排上，校方經常找業師授課，讓學生學習到最新的美髮流行趨勢。

日前特別從台北找來知名的沙龍，教授學生最新的光線染、漸層染等染髮技術。這次美容科的染髮整髮競賽，很多學生就現學現賣。指導老師黃麗蓉表示：評分的標準是看染出來的髮色是否符合目標色系以及飽合度，還有學生吹整的髮型能否展現亮點。

而時尚造型科的競賽更有看頭，該科主要以培養新娘秘書、彩妝師等專業人才，故比賽設定在新秘大賽，等同於整體造型賽。特別的是，模特兒必須找自己的家長擔任。科主任邱心怡說，當新娘子可以說是女人最美的時刻，這樣的安排除了讓家長能再回味一下，也能感受孩子在校學習的成果。

這次的比賽，從髮型、禮服、全身的飾品配件等，學生幾乎都是一手包辦，利用各種金屬線、蕾絲、珍珠、假鑽、花朵等純手工加工而成，臉上的彩妝也用彩繪妝點，相當的精致特別，大部份的學生，都是找自己的媽媽當模特兒，也有人找舅媽、嬸嬸，甚至還有阿嬤當仁不讓，自告奮勇。

學生孫翎恩說，67歲的阿嬤身材保持得不錯，所以禮服尺寸不用特別修改，而且阿嬤尺度全開，讓她穿上背部幾乎全裸的衣服也能接受，阿嬤說，這輩子不可能再有機會穿婚紗，當然要好好的留下回憶，現場還拿起手機拼命自拍，馬上把照片傳到家族群組，要讓家人驚豔一下。

為了讓自己保持最佳體態，展現曼妙的線條，大部份的媽媽們都在比賽前刻意減肥，皮膚也特別保養過，就跟20幾年前要當最美的新娘一樣的心情，但也有媽媽不忌口，比賽當天禮服變緊穿不下，當場考驗孩子修改衣服的功夫。大部份的家長，對於孩子的手藝都讚不絕口，直說這獨一無二的造型，讓自己比當年結婚時更美，也有人捨不得卸妝，還穿著禮服回家，說要讓老公欣賞一下。

