防新型非洲豬瘟入境　黃偉哲視察台南郵件處理中心

▲台南市長黃偉哲16日前往台南郵件處理中心，了解檢查流程並感謝邊境防疫人員辛勤把關守護國門。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為防止新型非洲豬瘟病毒入侵台灣，中華郵政公司宣布入境郵包即日起進行專案檢查，台南市長黃偉哲16日前往台南郵件處理中心，了解檢查流程並感謝邊境防疫人員辛勤把關守護國門。

黃偉哲強調，春節將至，期盼國人在購置肉類產品時，多選用新鮮好吃的本土豬肉製品，共同嚴防阻絕非洲豬瘟侵入台灣。

近日於旅客攜帶豬肉製品中檢出新型非洲豬瘟病毒核酸，經農業部獸醫研究所分析後發現，此病毒基因型為原先於中國大陸流行之非洲豬瘟第Ⅰ型及第Ⅱ型病毒經重組後，成為更具高傳染性及高致病性之病毒株，為防止新型病毒入侵台灣，中華郵政公司近日宣布，入境之郵包即日起進行專案檢查，阻擋任何病毒可能入侵之風險。

市長黃偉哲表示，由於郵局是經手最多包裹的地方，尤其是入境包裹，涉及非洲豬瘟及其他傳染病的防治或是毒品的防治等，都會經過這裡，感謝關務署、防疫檢疫署、邊境防疫人員及台南郵局的努力，攜手為境外郵件做好把關。他除現場聽取台南郵局、財政部關務署及農業部動植物防疫檢疫署人員解說，並由台南檢疫站領犬員帶領，了解檢疫犬郵包檢驗工作。

農業局指出，非洲豬瘟疫情在國際間仍然嚴峻，日前亞洲地區共有18個疫區國家，台灣是少數經得起考驗的國家，然而在邊境防疫人員經由各機場港口查獲旅客攜帶及農產品棄置箱、違規快遞及國際郵包之豬肉製品中，仍陸續檢驗出非洲豬瘟病毒核酸陽性，陽性檢出率高達9.3％，並没有下降的趨勢。

農業局長李建裕呼籲，年關將近，國內對於肉品的需求量大增，國產豬肉也一直是民眾首選，在選購時可認明有台灣產地標章之新鮮豬肉，切勿自國外自行攜帶肉類產品入境或購買來歷不明的豬肉製品，如查獲自非洲豬瘟疫區夾帶豬肉產品之郵包將依動物傳染病防治條例規定處罰收件人第1次20萬元罰鍰，第2次(及以上) 100萬元罰鍰，另自疫區輸入禁止輸入的肉製品者，將裁處7年以下有期徒刑，得併科新台幣3百萬元以下罰金。

動保處也提醒養豬業者，養豬場應嚴守門禁管制，出入牧場人車皆應落實生物安全消毒工作、場區也應定期清潔消毒，維護豬場生物安全措施；另外，傳統豬瘟拔針工作現已進入全面停打階段，請業者應全力配合政府停打政策，讓台灣儘快成為亞洲地區唯一的傳統豬瘟非疫區國家，如若查獲違規施打，依動物傳染病防治條例規定，最高將處以新台幣100萬元罰鍰。若發現場內豬隻有任何異常死亡情形，請立即通報動保處通報專線06-6323039。

台南郵局局長李英傑指出，農曆春節前是進口國際郵包之高峰期，台南郵局會全力維持郵路暢通與落實分揀作業，並配合財政部關務署高雄關及農業部動植物防疫檢疫署高雄分署強化檢查業務，防止境外重大動物傳染病入侵，以維護我國農業生產安全。