台南新卸任人事處長交接　黃偉哲期許為民服務更上層樓

▲台南市政府16日舉辦人事處新任、卸任處長交接典禮，由黃偉哲市長主持、行政院人事行政總處人事長蘇俊榮監交。（圖／記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導



台南市政府16日舉辦人事處新任、卸任處長交接典禮，由黃偉哲市長主持、行政院人事行政總處人事長蘇俊榮監交，原人事處長沈德蘭榮陞台中市政府人事處長，由海洋委員會人事處長康人方接任。

黃偉哲市長除肯定沈德蘭處長任職期間貢獻良多，也期許新任康人方處長加入後，能讓市府團隊陣容更加堅強。

市長黃偉哲表示，感謝沈德蘭處長在市府5年多的服務與奉獻，努力推動各項人事業務，健全人事體制，讓公務員更好的做到行政中立。另外，亦感謝在沈處長的帶領及其人事團隊不斷努力下，推動員工的在職訓練，使得市府為民服務的品質大幅提升，並以此目標期許康處長，帶領南市公務團隊更上層樓，同時祝福沈處長在未來的工作崗位萬事順利。

黃偉哲市長指出，每逢遇到棘手複雜的難題，沈處長總能以專業、靈活的溝通技巧，沈穩面對、迅速且妥善的解決，是市府非常重要的幕僚。同時在她任內也向總處爭取經費，將台南市37個區公所的差勤管理全面電子化，這是市府人力資源管理上的重大進步。

新任的康人方處長，由高雄海洋委員會人事處長調升本府人事處處長職務，有將近30年豐富的人事工作經驗，曾經在屏東縣政府服務，自基層做起，歷任海委會人事處長與副處長和數位發展部人事處副處長，經歷十分完整。