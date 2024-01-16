台南首間台人進口洋貨商店「五福商店」修復　黃偉哲：再現府城風華

▲台南首間由台灣人創立的進口洋貨商店「五福商店」已修復完成，市長黃偉哲16日前往視察。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導



台南首間由台灣人創立的進口洋貨商店「五福商店」，經市府與屋主們攜手爭取「文化部私有老建築保存再生計畫」經費補助，目前已修復完成，市長黃偉哲16日前往視察。

黃偉哲感謝楊氏家族及文化部經費支持，讓「五福商店」再現府城繁華的美夢成真，期望吸引更多銀座通（今中正路）的歷史街屋再生，讓點連成線，形塑獨有的台南摩登風華，造就下一個400年。

市長黃偉哲表示，位於台南市中正路上的「五福商店」，擁有近95年歷史，是台南首間由台灣人創立經營的日洋進口百貨商店，「五福商店」在出租數十年後，其後代子孫共同決定將其修復再生，從分攤修復經費、出力到居中聯繫，家族團結分工合作實屬少見，更為公私部門合作守護歷史的重要典範。

黃偉哲指出，從2021年計畫申請至修復完工歷時4年，修復總金額3千1百萬元，公部門共挹注1900餘萬元，終於在今年台南400的重要時刻，卸下神秘面紗，露出精緻且華麗的裝飾藝術風格立面，就像一座藝術品，不僅令路過民眾驚豔不已，更為台南留下城市珍貴記憶。

最近原醉仙閣（中正、西門路口）屋主也受到鼓舞，向公部門探詢提出參與「歷史街區立面整修專案計畫」的意願，期望吸引更多銀座通（今中正路）的歷史街屋再生，讓點連成線，形塑獨有的台南摩登風華，造就下一個400年。

文化局說明，「五福商店」的修復成果令人驚艷，除將原有立面上的「福」字商標、「GOFUKUSHOTEN」的店名字樣、建築中的西洋語彙、傳統流蘇圖樣等裝飾物盡數修復仿作，本次修復工程更改善不均勻沉陷造成的結構破壞，以及分戶與裝潢導致的人工破壞，提升整體建築安全，使老屋重獲新生，並擁有邁向下個百年的生命力。

台南市自2018年至2022年，共計37處歷史老屋、46件獲得文化部補助，爭取中央總補助金額超過1億600萬元。無論數量、金額、獲補助機率皆名列前茅，凸顯台南市公、私部門皆十分重視歷史老屋與歷史街區，且視之為全民共有的珍貴記憶與資產。

2024年持續受理「台南市歷史街區及歷史老屋振興補助計畫」，預計包括「建物整修類」、「規劃設計類」等類別，有興趣的民眾可透過計畫網站https://oldisgood.tainan.gov.tw、FB粉專https://www.facebook.com/2013TainanOldisGood等平台取得相關資訊，亦可電洽文化局文化建設科（06-2981738）或「好舊。好」輔導團隊（06-2757575#54226）瞭解。黃肇輝及穎艾達利等議員均到場參與。