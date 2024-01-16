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助街友順利就業　台南就業中心首創Good-Job E點通工作地圖

▲為改善街友們尋職不易的煩惱，台南就業中心研發一套「Good-Job E點通」工作地圖，讓街友只要點選QR-code，立即可以搜尋身邊的友善廠商及工作機會，快速找到工作。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲為改善街友們尋職不易的煩惱，台南就業中心研發一套「Good-Job E點通」工作地圖，讓街友只要點選QR-code，立即可以搜尋身邊的友善廠商及工作機會，快速找到工作。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為改善街友們尋職不易的煩惱，台南就業中心研發一套「Good-Job E點通」工作地圖，讓街友只要點選QR-code，立即可以搜尋身邊的友善廠商及工作機會，快速找到工作，目前已26位街友透過這項服務成功媒合就業。

街友常因帶著「居無定所」、「不勤勞」、「不愛整潔」等負面標籤，讓許多雇主對他們工作能力存疑。確實有很多街友缺乏找工作的動力，但也有許多街友其實很想有工作、自立生活，甚至能夠有自己的家、不再飄泊。

台南就業中心為安置遊民臨時收容所的街友提供就業服務，發現街友對於找工作這件事，常會自覺沒有工作機會、沒有雇主願意僱用，而容易自暴自棄，為自己無法改變現狀找到合理的理由。

因此，台南就業中心除了積極開發願意僱用街友的友善廠商，同時運用手機的便利性，首創Good-Job E點通街友專屬工作地圖，以便利、易搜尋的方式，依街友需求分區開發工作機會，街友只要以手機掃描地圖上該區域的QR Code條碼，即能查詢到該區的友善廠商資訊，除能隨時獲取最新的專屬就業資訊外，只要回覆想要應徵的職缺，台南就業中心就能收到該街友的應徵訊息，協助接洽雇主，安排面試相關事宜。

▲為改善街友們尋職不易的煩惱，台南就業中心研發一套「Good-Job E點通」工作地圖，讓街友只要點選QR-code，立即可以搜尋身邊的友善廠商及工作機會，快速找到工作。（圖／記者林東良翻攝，下同）

因「Good-Job E點通」工作地圖而就業的小印（化名）為第一類智能障礙者，幾年前祖父母及父母相繼過世，因不懂理財、賣掉家中房產後，短短1年即花光所有積蓄，過著到處遊蕩的生活，經社會局社工轉由台南就業中心提供就業服務，透過就業中心專屬職涯團隊的協助，運用Good-Job E點通工作地圖，順利協助媒合洗車廠的洗車工作，讓小印可以自食其力，重新回歸正常穩定的生活。

台南就業中心的Good-Job E點通工作地圖已協助街友開發專屬工作職缺數63個、推介應徵72人次、成功媒合26人就業，讓街友找工作這件事變得簡單又輕鬆。
台南就業中心胡瑞娟主任表示，「天無絕人之路」，只要街友願意安定下來、穩定工作，社會大眾一定會給街友們機會，而勞動部也提供僱用獎助、職場學習與再適應計畫等措施，鼓勵雇主廠商僱用街友等弱勢族群，希望雇主們共同協助街友們踏上自立之路。

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