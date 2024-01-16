關閉3個南北韓合作機構！　金正恩呼籲修憲：不打算避免戰爭

▲北韓最高領導人金正恩呼籲修改憲法。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

北韓領導人金正恩15日在最高人民會議中呼籲修改憲法，將南韓列為「頭號敵對國家」，還關閉了3個負責南韓事務的相關機構，承諾一旦爆發戰爭，將完全佔領南韓領土，「我們不想要戰爭，但我們也無意避免。」

根據韓聯社、路透社報導，北韓官媒朝中社（KCNA）16日指出，金正恩15日在第14屆最高人民會議（SPA）第10次會議上呼籲，應該修改憲法，將南韓定義為頭號敵對國家和永遠的主要敵人，「在朝鮮半島發生戰爭的情況下，重要的是要考慮完全佔領、鎮壓、收回大韓民國，將其征服為共和國領土的問題。」

朝中社指出，官方關閉了3個處理統一和南北韓旅遊的機構，分別是祖國和平統一委員會（National Committee for the Peaceful Reunification of the Fatherland）、民族經濟合作局和金剛山國際旅遊局。

金正恩在會議中表示，已經不可能與南韓尋求統一，並指責青瓦台當局企圖瓦解平壤政權，透過吸收來統一，「我們不想要戰爭，但我們也無意避免。」

北韓近日進行了一系列的導彈測試，且金正恩去年底公開表示，朝韓關係（南北韓）不再是同一民族的關係，是敵對的兩個國家關係，交戰國關係早已固定下來，永遠無法統一。

分析人士指出，由於數十年來的政策被打破，改變南北韓之間的關係，可能導致朝鮮半島局勢惡化，而北韓外交部可能會接管處理與南韓的關係，而這一改變也替未來在戰爭中可能動用核武提供了理由。