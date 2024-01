▲金正恩認為兩韓尋求統一已無意義,若發生戰爭將以全面占領南韓為目標。(圖/路透)



記者張靖榕/綜合外電報導

北韓領導人金正恩15日呼籲修改憲法,加入把南韓視為「第一敵對國家」的定義,並將「完全占領韓國」列為目標,指出若兩韓發生戰爭,將會占領南韓全境。

韓聯社引述北韓朝中社指出,金正恩在15日的重要會議上發表演說,期間呼籲制定法律措施,不再視南韓為和解與統一的對象,「若朝鮮半島發生戰爭,重要的是考慮完全占領、鎮壓和收復大韓民國。」

金正恩指出,應在憲法中將南韓視為「第一敵對國家以及永遠的主要敵人」。金正恩去年年末會議上,就已把與南韓關係界定為2個彼此敵對的國家,並說尋求兩韓統一已經沒有意義。

朝中社指出,北韓官方關閉了3個處理統一和南北韓旅遊的機構,分別是祖國和平統一委員會(National Committee for the Peaceful Reunification of the Fatherland)、民族經濟合作局和金剛山國際旅遊局。