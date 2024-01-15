日本石川縣強震增至222死　縣內超過8成漁港受災

▲日本石川縣強震增至222死，縣內8成以上的漁港受災。（圖／達志影像／美聯社，下同）

文／中央社

日本石川縣截至今天下午2時止，已確認縣內共222人罹難，當地農林水產業（第一級產業）也受到地震衝擊。縣府今天發布農林水產業受災相關狀況，指出縣內8成以上的漁港受災。

日本放送協會（NHK）、金澤電視台報導，石川縣能登半島1月1日下午發生最大震度7級地震，石川縣政府表示，截至今天下午2時止，已確認縣內共222人罹難、至少1025人受到輕重傷、22人失聯。

其中疑為「災害關聯死」共14人，分別是珠洲市6人、能登町5人及輪島市3人。

屋損部分，截至今天下午2時，石川縣政府確認縣內至少有1萬9183棟建築物受創。

根據文部科學省今天中午彙整，已確認日本國家重要文化財等受災案例達219件。石川縣、新潟縣、富山縣等地共861間學校受災之外，仍有部分學校持續停課。

截至今天中午，石川縣內包含國小、國中、高中等在內，仍有59間學校停課，且其中48間學校重啟時間不明。

石川縣知事馳浩今天也發布地震造成的農林水產業相關受災狀況，已確認縣內農地受損案例達41件、農業用道路受災達73件。

而縣內69座漁港中，高達8成以上的58座漁港受災，出現因地殼隆起陸地化導致冷凍設施受損等情形，且至少有172艘船隻翻覆或被大水沖走。

至於畜產業相關受害狀況，斷水案例有43件、設施損壞43棟。

不過輪島市、珠洲市、能登町因為優先推動修復基礎設施與避難等工作，仍有地區尚未進行調查，因此要掌握受災全貌仍需要時間。

石川縣政府將提供水源、電力、飼料給畜產農家業者，也會與漁業協會等組織合作，確保冰塊、供油站等供應。

能登地區人口約1成人口從事農林水產業，馳浩今天強調「若沒重建當地農林水產業，能登地區就沒有創造性的重建」。

朝日電視台報導，石川縣輪島市的觀光景點「朝市」在元旦的強震過後一度發生大規模火災。日本政府相關機構發布最新調查結果顯示，「朝市」因大規模火災燒毀面積達約5萬800平方公尺。

根據國土交通省管轄的國立研究開發法人建築研究所等機構赴現場詳細調查的結果，輪島市的「朝市」約有300棟的建築物被燒毀，燒毀面積約5萬800平方公尺。

這個數字超越東京巨蛋面積約4萬7000平方公尺，也高於國土地理院之前初步分析的4萬8000平方公尺。