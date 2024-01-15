保護令沒用！韓女遭前男友持「40cm生魚片刀」砍死　6歲女兒目睹

▲ 前男友求合不成對她施暴，造成她手臂嚴重瘀青。（圖／翻攝自韓網）

記者陳宛貞／編譯

南韓仁川去年7月發生一起恐怖事件，一名30多歲女子因前男友長期跟蹤不堪其擾，未料對方竟違反法院保護令找上她家，在母親和女兒面前以40公分長刀將她砍死，令家屬悲痛不已，要求對犯嫌處以死刑。

綜合《世界日報》等韓媒，一名網友12日在網路論壇發文，以「飽受跟蹤困擾的妹妹死了，請幫幫我」為題，自稱是死者李恩寵（音譯）的堂（表）姊，而李恩寵去年7月17日清晨約5時54分，在仁川論峴洞一棟公寓電梯前遭前男友殺害。

文中指出，當時李恩寵正要出門上班，看見前男友亮出一把將近40公分的生魚片刀，為了保護在家的6旬母親和6歲女兒不斷求饒，口中喊著「對不起」、「放過我吧」。

母親聽見她的聲音馬上跑出門，制止犯嫌過程中雙手也被嚴重砍傷，接著在她忙著保護孫女時，李恩寵就被前男友揮刀刺傷倒地，且他犯案後還躺在李恩寵身旁企圖自殘，而李恩寵最終因失血過多不幸死亡。

家屬去年9月也曾發表類似文章說明，李恩寵和前男友分手後，對方仍不斷糾纏，要求復合不成便對她施暴，造成她手臂嚴重瘀青，因此於去年5月18日報案稱遭到跟蹤，前男友卻愈來愈有威脅性，訊息騷擾之外還跟車尾隨。

悲劇發生的一個多月前的6月9日，犯嫌再次找上李恩寵，因李恩寵報案被警方逮捕，並被下達禁止接近受害者的保護令，但短短4小時後就被釋放。

仁川地檢署去年12月將犯嫌罪名變更為報復殺人，並求處死刑。全案目前正在審判中，但家屬仍擔心法官會減刑，因此發文向網友求助。