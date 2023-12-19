相隔68年！陳樹菊阿嬤首返出生地　參拜西螺福興宮太平媽

▲台東陳樹菊阿嬤（中）相隔68年回到出生地西螺，特地前往西螺福興宮參拜太平媽祖。（圖／記者蔡佩旻攝）



記者蔡佩旻／雲林報導

榮獲教育部一等教育文化獎章的陳樹菊阿嬤出生於雲林西螺鎮，7歲時隨父親與家人移居台東，昨（19）日相隔68年首次返鄉，前往西螺福興宮參拜太平媽祖。陳樹菊阿嬤除聊起獲贈藝術家蘇慧棉的太平媽祖畫後決定前來的因緣，更祈求太平媽慈悲佑天下，與現場鄉親分享心路歷程與向善心念，令人深受感動，也應證太平媽祖慈靈感。

上月雲林縣政府派員前往台東，邀請愛心菜販陳樹菊阿嬤前往雲林參加活動時，因知道陳樹菊阿嬤出生西螺鎮，便帶了一幅雲林藝術家蘇慧棉老師所作「慈悲太平媽」蠟筆畫贈與，當時阿嬤收到後定睛端詳頻頻道謝，並表示個人生活過得儉樸，受到各界關心即已相當是感恩。

▲台東陳樹菊阿嬤參拜太平媽祖祈佑天下眾生，來到這裡看著陌生卻又感到歸鄉的溫暖。（圖／記者蔡佩旻攝）

陳樹菊阿嬤因受邀至雲林參與活動，不會搭車的她，在台東縣政府人員陪同下昨日提早抵達雲林，下午特地返回出生地西螺鎮前往西螺福興宮參拜媽祖，陳樹菊阿嬤說：「太久太久了，只記得孩時所居住的房子長什麼樣有點印象，街景均早已物換星移。」阿嬤說：「參拜太平媽祖求國泰民安、祈佑天下眾生，自幼皈依後，因忙與父親飯菜生意，極少至廟宇拜拜，來到這裡看著陌生卻又感到歸鄉的溫暖。」

阿嬤大方與廟宇人員分享其善心動念，令人所有人動容與敬佩，也聊到上月在台東從縣府人員收到「慈悲太平媽」畫時心中的悸動。阿嬤說去年2月在一場友人的告別式中心中突然浮現媽祖意像，因不曾拜過媽祖當時不理解為何會有感念，但在上月收到蠟筆畫時，心頭一震。「就是我看到的媽祖啊！好像啊！」阿嬤表示，平常接近廟宇就會較強的感應，但並不會特到廟宇去，就在參拜太平媽結束後身體平靜下來，好似媽祖感召，笑著說，真是媽祖慈悲。

▲昨日藝術家蘇慧棉（右）也特地前往西螺福興宮與陳樹菊阿嬤相見歡，一同參拜太平媽祈福，聽見阿嬤與之分享的心情表示相當感動。（圖／記者蔡佩旻攝）

蠟筆畫藝術家蘇慧棉老師以細膩的筆觸，將其所見所想以及對生命的體會，透過蠟筆躍然紙上，讓瞬間成為永恆，其創作多幅分享太平媽慈悲的溫暖與愛，其中作品曾獲第71屆南部展2023徵畫「銀牌獎」，昨日藝術家蘇慧棉也特地前往西螺福興宮與陳樹菊阿嬤相見歡，一同參拜太平媽祈福，聽見阿嬤與之分享的心情表示相當感動。

西螺福興宮董事長楊文鐘率董監事陪同陳樹菊阿嬤，與台東縣政府縣長室秘書王栩韻、崇德國中林友如老師、雲林縣品德教育教材研發暨推廣中心黃怡佳老師及爐下眾善信人等虔備香花、茗品、財帛敬拜太平媽 ，祈願太平有愛的精神發揚光大、溫暖人間。

▲蘇慧棉老師《簡單的實相》榮獲「第71屆南部展2023徵畫」銀牌獎，意寫佛陀光照大千，背景的重複與繁雜，在覺者的視角中只看見真實「虛空之中包容了萬有，萬有亦都在虛空之中」。（圖／記者蔡佩旻翻攝）