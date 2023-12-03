首屆太平媽祖自行車挑戰賽　千人環騎雲彰投訪濁水溪源頭

▲西螺福興宮董事長楊文鐘表示，福興宮結合宗教觀光、運動休閒、傳統表演藝術、教育推廣、青少年與幼兒活動等不同面向辦理，讓媽祖信仰更加多元活潑。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林西螺福興宮歷年舉辦「西螺太平媽祖文化祭-螺陽迎太平」系列活動除為提倡全民運動常年舉辦路跑賽事，有鑒於為讓更多愛好運動民眾可以更深入體驗西螺太平媽、濁水溪周邊美好風光，今年首度規劃「西螺媽祖太平媽祈福自行車挑戰賽」，今（3）日西螺福興宮廟前廣場一騎出發。

首屆舉辦「自行車挑戰賽」即吸引全國千名車友騎乘雲林、彰化及南投等中部自行車精華路段，活動主題是傳承西螺媽祖太平媽慈悲為懷庇祐眾生的信念，鼓勵大家不畏艱難勇往直前的精神，清晨迎風追日穿越西螺大橋、享受濁水溪畔美景，締造兼具綠能運動、觀光休閒、宗教文化盛宴，同時也為2023螺陽迎太平系列活動劃下精彩完美的壓軸。

▲首屆太平媽祖自行車挑戰賽吸引千名好手齊聚參與。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

西螺福興宮董事長楊文鐘表示，為增添文化祭活動的多元樣貌，福興宮近年來結合宗教觀光、運動休閒、傳統表演藝術、教育推廣、青少年與幼兒活動等不同面向辦理，讓媽祖信仰更加多元活潑，今年也邀請自行車運動好手們一起跟著濁水溪守護神西螺媽祖太平媽騎訪濁水溪源頭，也體驗西螺純樸的人文風情、品嚐西螺米食料理、買足西螺名產醬油及幸福麻糬伴手禮。

西螺福興宮說明，今年西螺首場經典自行車挑戰賽全程共80公里的賽程，坡度4%的挑戰度，行經歷史建築西螺大橋，環騎雲林、彰化、南投最美風景的追風挑戰，迎風追日飽覽田園、芋園、果園、茶園等大自然好風光，參賽的車友完賽後身穿限定版紀念衫，獲贈祈福獎牌感受太平媽祝福，還有整袋在地特色伴手禮及濁水溪守護神加持限定祈福版乖乖，為車友們今年的風神榜留下經典騎跡。

▲西螺福興宮首屆舉辦「自行車挑戰賽」即吸引全國千名車友騎乘雲林、彰化及南投等中部自行車精華路段。（圖／記者蔡佩旻翻攝）