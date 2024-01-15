心儀女主動約「台南3天2夜」　他暈爆：有機會？一票人卻搖頭

▲男網友和心儀女同遊台南。示意圖，與本文無關。（圖／記者施怡妏攝）

記者周亭瑋／綜合報導

一名男網友發文求問，自己心儀的女生上周主動約他，同遊台南3天2夜，旅途也很順利、愉快；然而，回來後兩人的關係並未更進一步，聊天頻率也照舊，讓他不由得擔心「到底有沒有發展下去的機會？」對此，許多鄉民點出1關鍵，認為並不樂觀。

網友在PTT發文提到，「一直以來，都跟一個女生朋友有聯絡，女生回訊息的頻率大概是3、4天回一次，聊天內容都是些生活日常，沒有火花，但其實我對她一直都抱有好感。」

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直到上周，女生主動邀他到台南玩3天2夜，旅途中兩人分房住、沒有逾越朋友的動作，不過玩得很開心，至於被別人誤認是情侶時，女方沒有否認，只是笑笑帶過。

原PO無奈表示，「旅途後還以為我們的關係可以更進一步，但她回訊息的頻率還是和往常一樣，3、4天一回，真的是很摸不透她的想法。女生一般會約沒有好感的男生一起出去單獨旅行嗎？好想知道我和她到底有沒有繼續發展下去的機會。」

▲女方3、4天才回一次訊息。示意圖，與本文無關。（圖／記者李佳蓉攝）

對此，大多鄉民認為，女生3-4天才回訊息，很明顯沒有喜歡原PO，「就是司機兼旅伴，別想太多」、「3~4天回一次，你怎麼還會有能發展下去的錯覺？經過旅行還是沒變，代表她對你完全沒感覺，你只是被當司機兼無聊時的普通朋友而已」、「司機導遊小弟你好」、「3、4天就是備胎，你還在暈？快去找新妹聊天」、「基本真的沒可能。女生碰到喜歡的人，絕不可能是這種回話頻率」、「這旅行讓她更確定你不是她要的人」。

還有人中肯分析，「一直以來都有聯絡，就只是把你當很安全的朋友而已，許多女生很喜歡出去玩，有人一起去時，能分享、能互相幫助，也比較安全，她不太可能不知道你的想法，但沒理由要點破，當你想戳破這層關係時，就要有連朋友都不能當的心理準備，因為你對她不再安全了。」