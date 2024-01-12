陸公司春節有薪假49天！從元旦就開始放　員工：已經在家躺十天

▲西安一間公司已經開始放春節假，假期長度共計49天。（圖／翻攝極目新聞，下同）

記者魏有德／綜合報導

陝西西安一間農場近日公布春節放假通知稱，自2024年1月1日起開始放假，放假結束時間為2024年2月18日（農曆春節假期後），共計放假49天，引起外界關注。該農場一名員工今（12）日透露，上述放假通知是真的，「已經在家躺了10天。」

《極目新聞》報導，「還有比我們公司更早放年假的嗎？」1月10日，一名網友在某社交平台連發兩條貼文稱，他們公司1月1日就開始放春節假了，「49天帶薪假，我已經在家裡躺7天了。」

這名網友一連秀出兩張放假通知，一份是以公司名義公布的，另一份則是以公司旗下農場名義。兩份通知顯示，因冬季天氣原因，假期暫停農場活動，放假時間為2024年1月1日到2024年2月18日，期待假期結束後再次相聚。

另一名在農場任職的員工表示，上述放假通知是真的，她已經在家躺了10天，「公司是做農場的，平時節假日都休不了假，只能節後調休，春節期間公司會發放基礎薪資。」

該農場負責人指出，農場所處位置氣溫較低，冬天不好工作，所以才早早放了假，「是一家初創公司，打造的農場預計會在今年3月份完成收尾工程，屆時會正式對外開放。」

對於不少網友投以羨慕的眼光，直喊要去應徵工作，該負責人提到，「已經通知放假，因此暫時不會對外進行招聘。」