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甜戀教授以為真愛！驚知他拍下「好幾G床上片」…淪工具人怒檢舉

▲▼武漢高校教授被指欺騙感情偷拍隱私影片。（圖／翻攝自封面新聞）

▲武漢高校教授偷拍女友隱私影片。（圖／翻攝自封面新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

武漢理工大學一名張姓教授被曝隱瞞已婚身分，與王姓女生戀愛3年並哄騙流產，還曾與多人發生關係並偷拍了「好幾個G」的影片。王女在網路上發帖講述遭遇後，其他女生也聯繫她講述了類似的情況。校方成立專班調查核實後，解除了張男的聘用合約。王女稱，將借助警方力量盡可能將張男拍攝的隱私影片全部刪除。

據《封面新聞》報導，王女發文稱，被該校某學院教授張男欺騙感情，談了3年戀愛。王女懷孕後被哄騙流產，在商量見家長、結婚期間，對方以出軌、出國等各種理由推脫，直到2023年10月份才得知兩人戀愛期間，對方已悄悄與別人結婚。

王女稱，2016年本科畢業後，與同校讀博士的張男戀愛，期間接獲男方前女友訊息，表示張男曾與多人發生關係並偷拍了影片，「當時因為戀愛腦，覺得他改正了就好，也被他花言巧語欺騙，沒有離開他。2017年年底我懷孕了，就商量著結婚，我把戶口本都拿來了。」

王女稱，張男以不想要孩子為由，帶她到醫院做了人流手術，之後耐心照顧了她很久，還督促她考研，商量著見家長等事宜，「行為上一直在推脫，一會兒說要出國，後來甚至說出軌另外一個女教師，就是把結婚的事一直拖著。」

▲▼武漢高校教授被指欺騙感情偷拍隱私影片。（圖／翻攝自封面新聞）

經過一年多的分分合合之後，王女在2019年4月刪除張男的聯絡方式選擇分手，「後來因為一次突發事件，他是我的緊急聯絡人，我們又聯繫上。因為人流對我的身體造成了後遺症，他還承諾按月分期給我20萬元（人民幣，下同）。2023年夏天，他出差見我，說自己還沒結婚，想一直跟我保持關係，還給我洗腦說他的目標就是要佔有更多的女性。」

王女稱，她在2023年10月份參加同學會時，才知道張男實際上在她人流手術的第二個月就悄悄結婚了。王女覺得自己被欺騙了多年，網路發文講述遭遇後，有其他女生聯繫講述了類似的情況，「有女生給我發了一些影片截圖。據這些信息，他曾兩次被發現偷拍私密影片，一共有好幾個G的容量。」

2023年12月下旬，王女邀請其他女生一起維權被拒絕後，她選擇了獨自發帖，「這些女生都有了各自的新生活，不敢正大光明地參與這件事。如果沒人站出來追究，他可能還會繼續作惡，欺騙更多女生。更嚴重的是，這些隱私影片顯然已經洩漏到第三人手中了，不知道什麼時候會產生什麼後果。」

2023年12月30日，武漢理工大學官網發布通報稱，針對網友反映的問題成立專班調查核實，根據已查實的張男所犯錯誤事實，依規依紀依法給予張男黨紀處分，並解除其聘用合約。

王女稱，下一步將藉助警方力量盡可能將張男拍攝的隱私影片全部刪除。

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