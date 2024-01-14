為愛北漂月領30K　「男友全家日本旅遊」沒帶她！超慘下場曝

▲男友全家要去日本旅遊。（示意圖／記者施怡妏攝）



記者施怡妏／綜合報導

一名女網友表示，從高雄北漂，到男友家居住，男友爸媽要求她必須在家中工作，每月給薪資3萬元，雖然男友家人沒有開口，但她每月仍會繳8000元房租，最近男友全家人要去日本旅遊，因為她沒有多餘的錢，所以沒辦法跟，男友家人也沒有要幫她出錢，只好一個人留在台灣，「感覺好孤獨，自己真沒用」。

女網友在Dcard發文，男友家人過年前要去日本玩，有問她要不要跟，但因為沒有多餘的錢便拒絕了，男友爸媽也沒有說要幫她出錢，她內心知道不幫忙出錢是理所當然，「可是我們已經交往五年了，以往國內的旅行我都會跟著，現在感覺被排除好難過，怪我自己沒錢」。

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原PO老家在高雄，住家裡非常滋潤，前幾年男友說服她搬到台北一起住，無奈房租太貴，於是住在男友家，因為工作難找，男友爸媽便要求在家裡工作，一個月領3萬元，「沒想到做了後壓根沒辦法去找新工作了」，雖然男友家人沒開口要房租，她每月還是會按市價給8000元租金。

平常都是吃外食，回到家都是直接進房間，原PO寄人籬下過得不自在，「衣服他們洗完我才敢用洗衣機，打掃的部分我只打掃男友房間跟浴室，過得著實憋屈」，一想到男友家人出國的期間，她得一個人在家待著，回老家也沒有自己的房間，家人也都在工作，「感覺好孤獨，自己真沒用，沒有一個能夠安心住的地方」。

貼文一出，網友們勸原PO快逃，「真的沒有義務幫忙出錢耶，不爽辭職搬回家阿」、「不就自己的選擇嗎，選了再來抱怨，很多人是沒得選擇，不用無病呻吟了」、「分手，離職，回高雄，妳會覺得男友或男友家該出錢，就是因為妳覺得自己是被『逼』來台北的」、「這種生活我寧願回南部」、「如果不是結婚，我真的不會去依靠男友家欸」、「過來人的經驗告訴你：不要那麼戀愛腦」。