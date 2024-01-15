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拿369萬票跌破眾名嘴眼鏡　揭柯文哲再戰總統4大障礙

柯文哲與吳欣盈拿下369萬多票，逾2成6得票實力擁抗衡藍綠的關鍵地位，有機會4年後再戰大位。

▲柯文哲與吳欣盈拿下369萬多票，逾2成6得票實力擁抗衡藍綠的關鍵地位，有機會4年後再戰大位。

圖文／鏡週刊

2024大選落幕，參選總統的民眾黨主席柯文哲以369萬多票敗選，卻以逾2成6的得票實力奠定叫板藍綠的政壇關鍵地位。他領導的民眾黨搶下8席立委，政黨票較4年前大增145萬票，在國會3黨不過半的局面下動見觀瞻，足以左右政局。

「讓我們持續義無反顧拚下去！」柯文哲首次角逐總統大位失利，13日晚上他與副手搭檔吳欣盈在競選總部舞台發表敗選感言說，這是台灣第一次在藍綠夾殺下，撐出3黨鼎立的全新局面，柯更對台下哭成一片的支持者信心喊話：「下一次，我們一定可以執政，一定可以贏回這個國家。4年後，我相信我們還是會自信地把票投給柯文哲，把票投給台灣民眾黨。」無疑宣告4年後再戰總統大位的決心。

柯盈配老三落敗，頭戴小草頭飾的支持者開票之夜在台下哭成淚人兒。

▲柯盈配老三落敗，頭戴小草頭飾的支持者開票之夜在台下哭成淚人兒。

柯文哲總統落敗，但選戰末期，他靠一場場大型造勢召喚出為數驚人的支持者上街，陸戰實力跌破輿論圈眾名嘴眼鏡，開票結果，不僅未遭藍綠棄保，反以26.46％得票率拿下超過369萬票，這也是繼2000年宋楚瑜退出國民黨、宣布獨立參選後，24年來首度出現能與藍綠板塊抗衡的政治力量，形成紮實的3分天下局面。

儘管擁有不容小覷的實力，但柯現職黨主席，並沒有公職在身，欲圖謀4年後再戰總統，如何保溫是最大難題。民眾黨操盤手坦言，柯必須思考如何凝聚白色力量不潰散，首先要面對的抉擇是，2年後要不要御駕親征投入縣市長選戰。

其次，民眾黨常遭批一人政黨，這次政黨支持度雖跨過2成、逼近柯的總統得票率，但黨內叫得出名字的大咖除黃珊珊、黃國昌、蔡壁如及新竹市長高虹安，仍缺重量級戰將，親民黨主席宋楚瑜的殷鑑不遠，若要走出有別小藍小綠的泡沫化命運，培養接班人、建立人才庫刻不容緩。

柯選戰末期造勢召喚出為數驚人的支持者，陸戰實力跌破眾名嘴眼鏡。

▲柯選戰末期造勢召喚出為數驚人的支持者，陸戰實力跌破眾名嘴眼鏡。

最後是組織及黨務。柯營人士表示，柯這次幾乎是靠公民力量由下而上撐出一場場的陸戰造勢，但基層組織相較藍綠仍非常薄弱，這與柯過去重空戰、輕陸戰，且重政策論述、輕組織經營的領導風格有很大關係。

此外，柯未能完全信任身邊幕僚，重大決策更常受被柯營譏諷為「國師團」的民間友人指指點點、左右判斷，導致許多重要幕僚未能甘心為他效忠，流動率高，一名柯營核心幕僚便以柯簽下藍白6點協議為例說：「柯總在關鍵時刻功虧一簣，作出自毀人設、令核心圈紛感詫異的決策！」要不是支持者不放棄恐早被邊緣化。柯如何讓這次冒出的小草長成茂盛的草原、森林，4年後一舉攻頂，看來仍有一大段路要走。

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